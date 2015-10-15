Материнские платы Gigabyte и Socket 771 CPU microcode

FAQ основной:
- Q1: Моей платы нет в списке на этой странице, она вообще поддерживается?
A1: Поддерживаются практически все платы на Intel P965/G965, G3x/P3x, G4x/P4x чипсетах, а так же на чипсетах nForce 6xx/7xx с некоторыми оговорками. Можете поискать свою плату здесь.
- Q2: По ссылке выше моя плата есть, но в списке ниже её нет, где брать BIOS?
A2: Просмотрите здесь, рекомендуется искать свою плату поиском по Ctrl+F на странице.
- Q3: Там тоже нет моей платы. Что делать?
A3: Попросите BIOS в комментариях к этому сообщению, если Ваша плата ОЕМ/редкая/пр. дайте ссылку на оригинал BIOS’а, укажите модель платы и версию BIOS. Так же Вы можете сделать мод самостоятельно, воспользовавгисб инструкцией для AWARD, AMI, или универсальной.
- Q4: У меня остались вопросы, где я могу их задать?
A4: Здесь не форум. Здесь нулевая проходимость, не стоит ожидать какой-то реакции на вопросы, напрямую не связанные с запросами модов. Если Ваша система не стабильна, Вы не знаете как прошить BIOS, не знаете какой процессор выбрать, не знаете как разогнать систему либо у Вас есть иные вопросы, напрямую не связанные с запросом модификации, задайте их здесь.
- Q5: У меня плата на intel 945/946/955/975 чипсете, какие перспективы?
A5: Для начала нужно понять умеет ли работать плата с процессорами поколения Core, затем, поддерживает ли она 45nm процессоры и затем, поддерживает ли шину 1333MHz. В зависимости от ответов на эти вопросы, на 945-основанную плату можно установить процессор вплоть до X5260 (только двухъядерный!), а на 946/955/975-основанные платы можно установить четырехъядерный процессор, но лучше ограничиться процессорами с частотой шины 1066MHz. На 1333MHz шине могут быть проблемы со стабильностью.
- Q6: У меня плата на intel X38/X48/Q3x/Q4x чипсете, какие перспективы?
A6: Ваша плата будет работать с Xeon UP (вариант для однопроцессорных систем), например, с Xeon X3363 или X3370. Некоторые платы Asus на чипсете Q35 так же работают с Xeon DP (E5xxx/X5xxx для двухпроцессорных систем), но это скорее исключение. Мод под Вашу плату может быть в самом низу списка.
- Q7: У меня плата на intel 915P чипсете или на 945P но без поддержки Core 2 Duo, какие перспективы?
A7: Скорее всего ничего не выйдет. Ваш потолок — Xeon W5080, но он горячее (да-да, это возможно) и при этом не шибко быстрее чем Pentium D945.
- Q8: В архиве две папки, ORIG и 771. Что это такое?
A8: ORIG — оригинальный образ с сайта производителя, рекомендуется зашить его самым первым и проверить с ним стабильность системы. 771 — Оригинальный образ с добавленными/замененными микрокодами.
Q9: Что такое SLIC?
A9: Что такое SLIC примерно написано тут. Большинство свежих модов лишино SLIC варианта. Запросы на SLIC модификацию игнорирутся.
- Q10: Рядом с некоторыми модами ничего в скобках не указано, с другими указана версия, с третьими что-то еще, что-то значит?
A10: Если рядом с модом не указано ничего, значит это один из первых модов и в него добавлены только микрокоды на 45nm QuadCore Xeon. Версию BIOS обычно можно узнать из имени файла, я оставляю его оригинальным по возможности.Если указана только версия BIOS — обычно это означает то же самое — добавлена только поддержка 45nm QuadCore Xeon.
Если в скобках указано что присутствуют микрокоды только на 65/45nm core/xeon, это означает что поддерживаются только эти процессоры и версия микрокодов последняя. Поддержка Pentium 4, Pentium D и Celeron аналогичных поколений удалена. Pentium E и Celeron E поддерживаются!
ВАЖНО! Инструкция CompareExchange128 реализована только в микрокодах от 2010 года. Установить Windows 8.1/10 на BIOS без модификации или со старыми микрокодами и Xeon не выйдет.
- Q11: Я попросил сделать мод три дня назад, но моё сообщение не появилось, тогда я написал еще три комментария, а потом позавчера пять и вчера три и сегодня пишу 10-ый, но они всё не появляются и мода по прежнему нет, что делать?
A11: Не предлагаю убить себя об стену, но ответ где-то в этой области. Комментарий одобряется либо по факту выполнения модификации, либо если мне нужно задать наводящий вопрос, например, уточнить модель платы, ревизию, либо сообщить о возможности частичной модификации или не возможности оной. Не надо писать один и тот же запрос десять раз — быстрее не будет. Я живой человек и работаю со своей скоростью. Ссылки на инструкции для самостоятельной модификации даны в ответе на 3-й вопрос. Альтернативный (и более полный!) список модов — в ответе на 2-й.
- Q12: Несёте ли Вы какую-то персональную ответственность за качество модов? Гарантируете ли их работоспособность? Проверяете моды на платах?
A12: Нет. Использование этих (да и любых других) модов делается на свой страх и риск.
- Q13: У меня плата бренда XXX, а у Вас тема про YYY, где мне просить/искать мод?
A13: На данный момент я «поддерживаю» этих производителей. По ссылке из второго вопроса немного другой набор. Если Вы не нашли своего производителя — задайте вопрос в любой теме.
- Q14: Плата модифицирована, процессор установлен, но система работает очень медленно. Windows может загружаться 10 минут. Это нормально?
A14: Отключите в BIOS параметр C1E/C-Step/EIST или аналогичный (название может меняться в зависимости от марки материнской платы)
- Q15: Прочитал весь FAQ, но так и не понял какой мне процессор выбрать!
A15: Опять — двадцать пять!
- Xeon X5482-X5492 (аналогом на платформе 775 можно считать QX9750-QX9770) — Если у Вас топовая плата с поддержкой FSB 1600 и разгон особо не планируется (не всякая плата даст шину значительно выше 400)
- Xeon E5430-X5470 (аналогом на платформе 775 можно считать Q9450-QX9650) — Если у Вас средняя или топовая плата с поддержкой FSB 1333 и разгон по шине не нужен, но может понадобиться
- Xeon X3353-X3363 (аналогом на платформе 775 можно считать Q9450) — Если у Вас плата на чипсете серий Q или X
- Xeon X3360-X3370* (аналогом на платформе 775 можно считать Q9450-Q9650) — Если у Вас плата на чипсете серий Q или X, или если у Вас плата от Intel
- Xeon X3220-X3230* (аналогом на платформе 775 можно считать Q6600-Q6700) — Если у Вас плата с поддержкой FSB 1066 и питальник потянет 100W, или если у Вас плата от Intel
- Xeon L5420-L5430 (прямого аналога на патформе 775 нет) — Если вдруг всё как во втором пункте, но хочется малого TDP
- Xeon ревизии 45nm C0 — если у Вас плата от Intel (см. тут)
- Xeon ревизии 45nm E0 — Во всех остальных случаях.
- Процесср X3323 я бы не рекомендовал из-за «низкой» частоты и множителя.
- Процессры X5462, X5472 я бы не рекомендовал из-за «низкой» частоты и практически не возможного разгона по шине.
- Процессры L5405, L5408, L5410 я бы не рекомендовал из-за больших проблем с совместимостью
- Процессры E53xx я бы не рекомендовал из-за того, что на 1066 шине там так себе частоты, а в остальных случаях E54xx предпочтительнее
- Процессоры с шиной 1600 я всё же не рекомендовал бы из-за больших проблем с совместимостью.
Рекомендации — IMHO.
* — Эти процессоры имеют исполнение s775, ничего перепиливать/переклеивать не придётся.
- Q16: Плата модифицирована, процессор установлен, но температура в покое 20 (или 50) градусов. Это нормально?
A16: И да и нет. О том, что показывают нам температурные датчики в разных программах подробно описано тут (много английских буков). Если в BIOS температура отобрадается нормально, а завышена она только в программах мониторинга, нужно просто установить верный TJMAX для имеющегося процессора:
- X5492, X5482, X5472, X5470, X5460, X5450 series — 85 °C
- E5472, E5462, E5450/40/30/20/10/05 series — 85 °C
- L5408 series — 95 °C
- L5430, L5420, L5410 series — 70 °C
Если температура не верно отображается даже в модифицированном BIOS, проблему простыми способами не решить.
- Q17: Какая видеокарта подойдёт к данным процессорам.
A17: Субъективно, карты NVIDIA от GTX760 до GTX1060 и аналоги от AMD, видимо до RX480. В процессор точно не упрётся.
- Q18: Как обстоят дела с вритуализацией?
A18: Так же, как на Core 2 Quad вкупе с чипсетами P3x/P4x: VT-d — нет, VT-x — да, NXBit — да. Т.е. VMware ESXi встанет, но проброс PCI устройств работать не будет. Связки Q3x/Q4x и X3370 возможно позволят немного больше…
- Q19: После установки Xeon и модифицированного BIOS моя в прошлом стабильная система начала сбоить. BSOD’ы, перезагрузки, зависания… бракованный процессор?
A19: Скорее всего нет. Оставьте один модуль памяти, который гарантированно держит частоту DDR2-800 или DDR3-1333, проверьте качество установки охлаждения и пр. Ну и в общем, вернитесь к четвертому вопросу FAQ.
- Q20: Установил энергоэффективный процессор L5408 (или любой другой) в материнскую плату с модифицированным BIOS, но после POSt SCREEN мигает белый курсор в левом верхнем углу и загрузка ОС не идёт, что делать?
A20: К сожалению, ответа на этот вопрос пока нет. Скорее всего, дело в том, что материнская плата не может сформировать столь малый VID, коорый требует данный процессор и от того уходит в защиту. Обычно, такие системы хоть как-то рабоают вовсе без микрокодов, но нужно понимать последствия. См. следующий вопрос.
- Q21: Установил процессор в материнску плату с оригинальным BIOS и всё работает хорошо. действительно ли нужен мод?
A21: Всё что я думаю по этому поводу, описано тут. Но если в двух словах, у Вас наверняка не работают энергосберегайки, нет раборов инструкций SSE4.1 и CompareExchange128, не верно отображается температура процессора и так далее. Выбор конечно за Вами, но IMHO мод нужен.
FAQ vendor speciffic:
- Q: А у меня ревизия 2.3 а в моде не указано какая ревизия, подойдёт ли?
A: Гигабайт — нормальная фирма, уважающая своих клиентов (в отличии от MSI, например) и не совместимые по BIOS ревизии мало того что имеют разную нумерацию (к примеру F1, F2, F3 для первой ревизии и Fa, Fb, Fc для второй), так еще не верный BIOS не получится зашить — программа сообщит о несовместимости. Если есть сомнения относительно ревизий — велкам на сайт гигабайта и самостоятельно смотрим на то, отличается ли последняя версия BIOS для плат одной модели но разных ревизий.
- В модах присутствуют микрокоды только на 45/65nm Core/Xeon от 2010 года, если не указано иное! Если в скобках есть строка добавлены 771 микрокоды, значит мод содержит оригинальный набор микрокодов + микрокоды на все 771 45/65nm Xeon, исключая netbrust основанные решения.
Моды:
- -P45-
- Gigabyte GA-EP45T EXTREME (F5i)
- Gigabyte GA-EP45 EXTREME (F8 и F9d)
- Gigabyte GA-EP45-DQ6 (F13в)
- Gigabyte GA-EP45-DS3 (F10b)
- Gigabyte GA-EP45T-DS3R (F3 и F4c)
- Gigabyte GA-EP45-DS3P (F9с)
- Gigabyte GA-EP45T-DS3 (F2, F3)
- Gigabyte GA-EP45-DS3L (F8 и F11b)
- Gigabyte GA-EP45-UD3LR (F11)
- Gigabyte GA-EP45-UD3 (F10b)
- Gigabyte GA-EP45-UD3P (FFb и F10 для разных ревизий)
- Gigabyte GA-EP45-UD3L (F9)
- Gigabyte GA-EP45-DS4 (F8, F9, F10b)
- Gigabyte GA-EP45T-UD3LR (F8 и F12e)
- Gigabyte GA-EP45-DS3LR (F3a)
- Gigabyte GA-EP45-DS3R (F11e)
- Gigabyte GA-EP45-UD3R (F12)
- Gigabyte GA-EP45-DS5 (F12 и F13a)
- Gigabyte GA-P45T-ES3G (F2a)
- Gigabyte EP45T-UD3R (F1 и F8)
- Gigabyte GA-EP45T-UD3P (F7 и F8c)
- Gigabyte GA-EP45C-DS3R (F6a)
- Gigabyte GA-EP45C-DS3 (F6a)
- —
- -P43/G43-
- Gigabyte GA-EP43-S3L (F8, F9c)
- Gigabyte GA-EP43-DS3 (F9 и F10b)
- Gigabyte GA-P43-ES3G (F14)
- Gigabyte GA-EP43-DS3L (F9e)
- Gigabyte GA-EP43C-DS3 (F4 и F5a)
- Gigabyte GA-P43T-ES3G (F7, и F8)
- Gigabyte GA-EP43-UD3L (F9)
- Gigabyte GA-EP43-DS3LR (F2b)
- Gigabyte GA-EG43M-S2H (F7c)
- Gigabyte GA-EP43T-USB3 (F5d)
- Gigabyte GA-EP43T-UD3L (F10D и F9)
- Gigabyte GA-EP43T-S3L (F7)
- Gigabyte GA-EG45M-DS2H (F4 и F5c)
- —
- -P41/G41-
- Gigabyte GA-G41MT-S2PT (последние версии для всех ревизий)
- Gigabyte GA-P41T-D3 (F1)
- Gigabyte GA-G41MT-ES2L (F5)
- Gigabyte GA-P41T-ES3G (F4)
- Gigabyte GA-P41-ES3G (F7)
- Gigabyte GA-G41M-ES2L (F9)
- Gigabyte GA-G41M-ES2H (F2)
- Gigabyte GA-EP41T-UD3L (F7)
- Gigabyte GA-G41M-COMBO v2.x (FB, Внимание, это для ревизии 2.х)
- Gigabyte GA-G41M-COMBO v1.x (F4, Внимание, это для ревизии 1.х)
- Gigabyte GA-G41MT-S2 v2.x (FA, Внимание, это для ревизии 2.х)
- Gigabyte GA-G41MT-S2 v1.x (F7 и F8d, Внимание, это для ревизии 1.х)
- Gigabyte GA-G41MT-USB3 (F1)
- Gigabyte GA-P41T-D3P (последние версии для всех ревизий)
- Gigabyte GA-G41MT-D3V (F2)
- Gigabyte G41MT-D3 (F1)
- Gigabyte GA-G41MT-D3PT (F4)
- Gigabyte GA-G41MT-S2P (F3)
- Gigabyte GA-EG41MFT-US2H (F7)
- Gigabyte GA-EP41-US3L (F2a)
- Gigabyte GA-EG41MF-US2H (F5)
- Gigabyte GA-EG41MF-S2H (F3, F4a)
- Gigabyte GA-EG41M-S2H (F4b)
- Gigabyte GA-EP41-UD3L (F6, добавлены 771 микрокоды)
- —
- -P35-
- Gigabyte GA-P35-S3 (F4 и F8)
- Gigabyte GA-EP35-DS3L (F5, F6)
- Gigabyte GA-P35-DS3L (F8, F9)
- Gigabyte GA-P35-S3G (F3, F3a и F5)
- Gigabyte GA-P35-S3L (F8)
- Gigabyte GA-EP35-DS4 (F2, добавлены 771 микрокоды, в более новых версиях нет места)
- Gigabyte GA-EP35C-DS3R (F4, добавлены 771 микрокоды)
- Gigabyte GA-EP35-DS3 (F4, добавлены 771 микрокоды)
- Gigabyte GA-EP35-DS3P (F6, добавлены 771 микрокоды)
- Gigabyte GA-EP35-DS3R (F4, добавлены 771 микрокоды)
- Gigabyte GA-P35C-DS3 (F6, добавлены 771 микрокоды)
- Gigabyte GA-P35C-DS3R (F12, добавлены 771 микрокоды)
- Gigabyte GA-P35C-S3 (F7, добавлены 771 микрокоды)
- Gigabyte GA-P35-DQ6 (F9, добавлены 771 микрокоды)
- Gigabyte GA-P35-DS3P (F12, добавлены 771 микрокоды)
- Gigabyte GA-P35-DS3R (F11 и F13, добавлены 771 микрокоды)
- Gigabyte GA-P35-DS4 (F12 и F14, добавлены 771 микрокоды)
- Gigabyte GA-P35T-DQ6 (F7, добавлены 771 микрокоды)
- Gigabyte GA-P35T-DS3P (F7, добавлены 771 микрокоды)
- Gigabyte GA-P35-DS3 (F14, добавлены 771 микрокоды)
- —
- -G33-
- Gigabyte GA-G33M-DS2R (F9a, добавлены 771 микрокоды)
- Gigabyte GA-G33M-S2 (F7k, добавлены 771 микрокоды)
- Gigabyte GA-G33-DS3R (Места нет совсем… см. FAQ, вопрос 2.)
- —
- -P31/G31-
- Gigabyte GA-G31M-ES2C (F8 для Rev 1.x и FJ для rev 2.x)
- Gigabyte GA-EG31M-S2 (F3 для Rev 1.x и FСв для rev 2.x)
- Gigabyte GA-EP31-DS3L (F5f для Rev 1.x и FDc для rev 2.x)
- Gigabyte GA-G33M-S2L (F3k)
- Gigabyte GA-EG31MF-S2 REV (F5b (rev 1.x) и Feb (rev 2.x))
- Gigabyte GA-P31-ES3G (F7a) Упрощен LOGO файл
- Gigabyte GA-P31-DS3L (F10a)
- Gigabyte GA-G31M-S2L (F10f)
- Gigabyte GA-31MF-S2 (F2)
- Gigabyte GA-G31M-ES2L_rev1.x (F10)
- Gigabyte GA-G31M-ES2L_rev2.x (FI)
- Gigabyte GA-P31-S3G (F7d)
- Gigabyte GA-P31-S3L (F8a)
- Gigabyte GA-G31MX-S2 (F5i)
- Gigabyte GA-G31M-S2C (F6e)
- —
- -965-
- Gigabyte GA-965P-DQ6 (F13, не стабильна на 1333 шине)
- Gigabyte GA-965P-DS3P (F7, не стабильна на 1333 шине)
- Gigabyte GA-965P-S3 (F14, не стабильна на 1333 шине)
- Gigabyte GA-965P-DS4 (F10, не стабильна на 1333 шине)
- Gigabyte GA-965GM-S2 (F8f, не стабильна на 1333 шине)
- Gigabyte GA-965QM-DS2 (F4, не стабильна на 1333 шине)
- Gigabyte GA-965P-DS3 (F14, добавлены 771 микрокоды, не стабильна на 1333 шине)
- —
- -NVIDIA-
- Gigabyte GA-73VM-S2 (F4d)
- Gigabyte GA-73PVM-S2 (F4d)
- Gigabyte GA-73PVM-S2H (F9e)
- —
- -VIA-
- Gigabyte GA-VM900M (F7a и FD для Rev 1.x и Rev 2.x)
- —
- -946- (ВНИМАНИЕ! 946-ой чипсет умеет квады, но желательно ограничиваться шиной 1066MHz и 65nm.)
- Gigabyte GA-946GM-DS2 (F4, не стабильна на 1333 шине)
- Gigabyte GA-946-S3 (F1, не стабильна на 1333 шине)
- Gigabyte GA-946GMX-S2 (F4, не стабильна на 1333 шине)
- —
- ВНИМАНИЕ! Платы, расположенные ниже не работают с Xeon DP!!! Работают с Xeon UP X3xxx, например с X3363.
- -Q/X/3*/4*-
- Gigabyte GA-Q35M-S2 (F7, НЕ РАБОТАЕТ С XEON DP E5***/X5***/L5***)
- Gigabyte GA-EX38-DS4 (F6c, НЕ РАБОТАЕТ С XEON DP E5***/X5***/L5***)
- Gigabyte GA-X38-DS5 (F6+F7F, НЕ РАБОТАЕТ С XEON DP E5***/X5***/L5***)
- Gigabyte GA-EX38-DQ6 (F3+F4B, НЕ РАБОТАЕТ С XEON DP E5***/X5***/L5***)
- Gigabyte GA-EX38T-DQ6 (5B, НЕ РАБОТАЕТ С XEON DP E5***/X5***/L5***)
- Gigabyte GA-X38-DQ6 (F9j, НЕ РАБОТАЕТ С XEON DP E5***/X5***/L5***)
- Gigabyte GA-X38-DS4 (F4f, НЕ РАБОТАЕТ С XEON DP E5***/X5***/L5***)
- Gigabyte GA-X48-DS5 (F7 и F8c, НЕ РАБОТАЕТ С XEON DP E5***/X5***/L5***)
- Gigabyte GA-X48-DQ6 (F8d, НЕ РАБОТАЕТ С XEON DP E5***/X5***/L5***)
- Gigabyte GA-EQ45M-S2 (F2e для Rev 1.x и FD для REv2.x, НЕ РАБОТАЕТ С XEON DP E5***/X5***/L5***)
- —
- ВНИМАНИЕ! Платы, расположенные ниже не работают с Xeon QUAD CORE!!! Работают с Xeon DUAL CORE/Core 2 DUO.
- -945-
- Gigabyte GA-945GCMX-S2 (F6i)
- Gigabyte GA-945GCM-S2C (F6d)
- Gigabyte GA-945GCM-S2L (F8d)
- Gigabyte GA-945GM-S2 (REV 3.3, FС)
- Gigabyte GA-945GM-S2 (REV 1.0, F6, НА СВОЙ СТРАХ И РИСК)
- Gigabyte GA-945GZM-S2 (FI и F2 для REV 2x/3x и REV6x)
- Gigabyte GA-945P-S3 (REV 3.3. FFd и FFf)
Биос для GA-EP35-DS3 с сертификатом вполне работоспособен. После прошивки множитель стал плавающим и SSE4.1 появился.
Практически всё что я выкладываю. проверено коллегам на оверклокерс.ру, что-то проверено мной лично. Задачи массово пропатчить все биосы нет.
Помогите с биосом на GA-G33M-S2L не могу найти под ксеон ????????
Готово
Вопрос возможно не совсем по теме, но хотелось бы узнать, нет ли возможности через микрокод разблокировать(или повысить) множитель в разумных пределах? У меня есть плата P5QC и ксеон 5410, у камня очень низкий множитель и разогнать только лишь шиной до приличной частоты — не получится.
Я ищу возможные способы для поднятия множителя, этот вопрос актуален и для современных процессоров без К, ведь теоретически процессор «говорит» матери кто он такой и какие пределы множителей можно использовать, дак почему бы не обмануть мать, заставив её думать что вставлен другой(разблокированный) процессор, или заставить мать думать что для данного камня заводские множители выше?
Думаю что нет.
Вы не подскажете как оставлять комментарии под самой статьей? А то я уже пол часа туплю ;D
Ну, Вы собственно смогли…
Подойдут ли микрокоды из ссылки для ga 41m es2l rev 1.0 f4. И ещё файл из ссылки на флэш скидывать как есть или там микрокоды которые в биос надо добавлять?
Разберитесь с терминологией, подтяните матчасть.
У меня плата gigabyte ga41m es2l ревизия 1.0 версия биос f4 подойдёт ли биос из вашей ссылки для моей платы? И это готовый биос?или микрокоды к оф. биосу?
А зачем Вы пишете вопросы, если игнорируете ответы?
где? немого найти
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с модом биоса g41mc2.fb на GA-G41M-Combo rev.:2.0 —
проблема с установкой 2xDDR3-1333(рабочие 4Gb), думаю т.к её нет в прошивке http://download.gigabyte.asia/FileList/Memory/mb_memory_ga-g41m-combo.pdf
Подскажите пожалуйста поможет ли редактирование Биос под DDR3-1333 4Гб Kingston (KVR13N9S8/4 на чипах D5128JD1FPGGBU(расположены с одной стороны планки)) и не помешало бы зашить в биос х5460 ?
Как это сделать ? С помощью какой программы ? В какой системе эти программы запускаются ? (Что только ни пробовал: МЕ, ХР, win7; какие только программы не запискал так и не получилось открыть файл g41mc2.fb)
У меня нет опыта такой модификации
Доброго времени суток. Вообще решил поставить вашу прошивку с микрокодом.
стоит e5450 e0. всё не могу решить проблему с sse4.1 vt-x. даже после шитья материнки (Ga-g41m combo v2)Вопрос стоит в том как мне это дело все раскачать ибо система вин 10 не хочет ставится и 8
Биос от гениуса такой же эффект даёт? Просто мы сильно по-разному модифицируем и мой метод в некоторых случаях не работает, в тех случаях. когда производитель исполнил что-то не стандартное.
GA-G41M-Combo не поддерживают оперативку с односторонним расположением чипов, такая у них беда. Сам так же «попадал», друг выручил с ним обменялся на планку с двусторонним расположением чипов.
Кто запускал на данной материнке e5440 SLANS ?
775 сокет, как и 1156 — поддержка только ДВУХСТОРОННИХ модулей ddr 3 на 4Гб.
Дело не в сторонах, а в количестве ранков. Бывают и двухсторонние не подходящие.
Здравствуйте, подскажите, процессор Xeon e5450 запустится на материнской плате p4m900t-m2?
подскажите как установить этот биос на GA-P35-DS3P
http://www.gigabyte.ru/microsites/73
здравствуйте! Появилась проблема у меня материнская плата Gigabyte g31m-es2l Какой ревизии не известно как это можно определить ? За ранее спасибо !
Самый простой способ — найти таки ревизию на текстолите. Если лениво — посмотрите нынешнюю версию BIOS, у различающихся ревизий на Gigabyte нумерация тоже разная, типа F1-F2-F3 у первой и FA-FB-FC у второй.
Перерешите пожалуйста микрокоды на GA G41MT S2p, прошивал вашим биосом но система Windows 10 64bit не запускается.
Мод обновлён
Здравствуйте!У меня имееться плата GA-P35-DS3L(F9) будет ли работать с процем Xeon E5450 ( 3.0 ГГц / 12 м / 1333 ) и соответственно с памятью DDR2 SDRAM DDR2-800 (400 МГц) Samsung M3 78T2863RZS-CF7,подскажите плиз!
Думаю да.
подскажите как установить этот биос на GA-P35-DS3P rev1.1 мой родной биос показывает 3000мг проц 54560 3.16.мг через программы показываю 3.16. надо биос модифицировать ?? подскажите плиз
http://www.gigabyte.ru/microsites/73
Привет! У меня материнка Gigabyte GA-EP43-S3L в списке она стоит, но вычеркнута. На нее больше нет модифицированного биоса? И вообще можно ли на нее установить Xeon e5450?
Кстати, материнка ревизии 1.0
Попробуйте нажать ctrl+f на странице и вбить название своей платы…
в списке я ее нашел но она перечеркнута и не скачивается. Почему?
В комментариях неоднократно написано о том, что мой мод кому-то закирпичил плату.
А если я скачаю последнею версию биос (F9c) с оф сайта, то с е5450 не будет проблем?
http://ideafix.name/?p=2490
можете мне сделать мод биоса под Gigabyte GA-EP43-S3L ревизии 1.0?
Я кому-то данную плату закирпичил. Могу повторить мод, но на Ваш страх и риск. Надо?
У меня плата с официальной прошивкой F9С закирпичилась, пришлось выпаивать флешки, ибо с дуру в обе зашил 🙂 На F8 работает, но без sse 4.1
Сделал F8
У меня материнская плата GA-P35-DS3L и старый процессор е6750 . Я меняю его на Xeon e5430. При работе е6750 скачал биос с идеа фикс и китайского сайта. При обновлении bios после считывания любого кастомного биос пишет bios id check error . В чем проблема ?
Прошу донести мою проблему до создателя сайта с просьбой её решения.
Связаться со мной можно по средством комментария или пусть он оставит свой контакт эл. почты.
DNA ERROR?
Вы можете пофиксить файл для меня ?
Или объясните что еще можно сделать простым языком.
Проблема в ДНК. Пофиксить не могу.
IdeaFix, вы добавляли микрокоды в мой биос на overclockers.ru, для платы GA-P35-DS3, сделайте у себя отметку в списке что биос для ревизии платы 1.0, просто в природе существуют еще 2.0 и 2.1 ревизии, как на них заработает такой биос неизвестно, не хочется что бы кто нибудь запорол плату.
С уважением kp79.
Ваши опасения напрасны, F14 версия идентична для всех трех ревизий. Контрольные суммы (равно как и адреса для загрузки) файлов совпадают.
Есть материнка GA-P43-ES3G (rev. 1.0) можно биос для нее с микрокодами сделать. Биос стоит последний F14, скачать можно здесь http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-p43-es3g_10/download/
Или подойдет имеющийся здесь Gigabyte GA-P35-DS3 (F14)?
Не подойдет. Сделаю мод, опубликую здесь и на http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=501716&start=800
У меня GA-P43-ES3G (rev. 1.0) + Xeon E5450? Bios скачал с этого сайта, прошил вставил процессор и не запускается. На процессоре перемычка есть, ключи вырезаны все стоит по меткам. Просто при включений кулер крутануться и выключился и так циклично. В чем проблема скажите пожалуйста?
Что за память? Но в общем, это скорее в FAQ, вопрос 4.
Даже если память вынуть, тоже самое Память Кингстон 2гб ddr2 800мГЦ
Тут только искать правды на клокерах могу посоветовать…
я с аналогичной проблемой мучался
на ga-p35-ds3,
потом поставил на какойто асус проц заработал, снял поставил другой, поставил снова xeon — циклично включаться — выключаться стала,
с горя протер спиртом (до этого побывал ластик и листочек) и опа все заработало,
и на ga-p35-ds3 тоже завелся 🙂
IdeaFix, спасибо за оперативность! Скажи, для чего папка 771SLIC? Думал обновить биос только из папки 771.
п.с. взял для этой материнки проц X5470.
SLIC — способ активировать WinVista/7 всех редакций кроме Интерпрайз.
Шьём SLIC биос, импортируем в ОС сертификат и вводим ключ. И система думает что у нас WINDOWS был куплен как OEM вместе с компом.
Да, я всё шью SLIC’ом от ASUS. Т.е. у Вас получится как-бы брендовый ПК от ASUS с OEM версией WINDOWS от ASUS, но с платой от Gigabyte 🙂
ОС при этом совершенно нормально активируется и обновляется.
Все понятно, спасибо большое!
IdeaFix, подскажите, пожалуйста, подойдет ли имеющийся здесь биос Gigabyte GA-P35-DS3 (F14) на Gigabyte GA-P35-DS3L?
Скорее всего нет. Но нет проблемы в том, чтобы замоддить Ваш BIOS
Спасибо, всё заработало с родным биосом GA-P35-DS3L (F7). Режим энергосбережения, SSE4.1 и VT-x работают. Извиняюсь за беспокойство:)
Привет. А не подскажешь с каким процессором пускал эту плату?
В архиве GA-P35-DS3L лежат файлы EP43S3L.F9c. @BIOS и Q-flash ругаются на несовпадение(bios partnumber (award) is not correct). Проверьте пожалуйста архив. Если версия правильная, тогда в чем проблема?
Видимо в архиве лежит BIOS от другой материнской платы….
Ошибка исправлена. Суть ошибки в том что модифицировал одновременно несколько образов и не правильно назвал архивы.
подскажите пожалуйста у вас есть два биоса: GA-EP43-S3L и GA-EP43-DS3, подойдет ли они к плате GA-ep43-DS3l rev.1.0, заранее спасибо.
Нет не подойдут. В течении ночи сделаю. По ссылке из первого абзаца поста точно нет этого BIOS’а?
готово
спасибо большое, только сегодня получил процессор, буду пробовать
Здравствуйте! Не могли бы вы сделать мод для биос GA-P35-DS4
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-p35-ds4_20/download/
Готово. Но текст сообщения перечитать не мешало бы…
Доброго времени суток IdeaFix, не могли бы Вы сделать мод под плату GA EP45-DS3L
Версия биос F11b, ссылка http://download.gigabyte.ru/bios/motherboard_bios_ga-ep45-ds3l_f11b.exe, интересует именно со SLICом, буду очень признателен.
С Уважением, Евгений!
Готово
Здравствуйте! Не могли бы вы сделать мод для биос EP45-UD3LR
Готово
Здравствуйте! А для Gigabyte GA-X48T-DQ6 вас не затруднит модифицированый биос сделать? Заранее огромное спасибо!
Вы в курсе что X48 чипсет не будет работать с Е5ххх/X5xxx зеонами? Только Е3ххх
не в курсе…черт
а с чем это связано? аппаратная особенность?
В исходном посте есть ссылка на клокеры, там есть faq. В общем, все интеловские чипсеты, серии X и Q (типа X38 или Q45) не будут работать с зеонами 5 серии. В 3 серии есть зеон с 12 метрами кэша и частотой 2.83ггц. Я думаю (акцентирую внимание на том, что это IMHO), дело в vPro/VT-d. У этих чипсетов есть поддержка этих ткехнологий, и работает она только при поддержке со стороны и процессора и чипсета.
Спасибо вам за развернутый ответ!
Добрый вечер, какой биос нужно зашить в плату GA-P41T-D3P (rev. 1.3), ссылочку позж.
Ставить буду проц аналог Q9550
Аналог, это E5450? Я бы рекомендовал попробовать родной биос последней версии. и если в нем не окажется микрокогодв, то добавил бы их.
Добрый вечер, проц. оказался E5440, завелся на раз, большое спасибо за советы.
Хочу поставить Xeon E5450 на плату AsRock P45DE. Нужно ли менять оригинальный биос на биос с микрокодами (модель есть по указанной вами ссылке)?
Да. Но по асрокам отдельная тема http://ideafix.name/?p=1668
Здравствуйте! А для gigabyte ga-965qm-ds2 вас не затруднит модифицированый биос сделать? Заранее огромное спасибо!
А какой проц? На 1333 шине (т.е. к примеру Е5450) наверняка будет работать с проблемами.
Е5450 проц. что работать не будет ?
Частоту системной шины 1333MHz держать будет со скрипом, если вообще будет. Я один гигабайт и пару асусов на 965/975 моддил уже, завелась без видимых проблем лишь одна какая-то плата из всех.
А L5408 будет норм на 965qm-ds2?
Связка из «капризного» процессора и чипсета серии Q — выбор ценителей 🙂 Сам я такого опыта не имею, но не рекомендовал бы. Если Вы в сети наши информацию что такая связка работает — пробуйте, но если удачных примеров нет, я бы не советовал такое собирать.
Ну как,работает?Как проблему решали?
не работает и не будет, тк частоты разные, край у материнки ga-965qm-ds2 это проц xeon 3220 или 3230, ищите на али его
Доброго времени суток, не нашел свою мать( можно ли модифицировать биос Gigabyte GA-G41M-ES2H (rev. 1.0) для процессора Intel Xeon E5405
Если можно буду премного благодарен.
Спасибо.
Готово
Привет! К сожалению не смог найти материнскую плату в указанном списке GA-P35-S3, можете сделать мод BIOS? думаю использовать процессор Xeon X5460.
Готово, но как искали не понятно. У китайцев всё есть.
большое спасибо.
У меня материнская плата GA45-UD3R
Прошу помочь с мод. биосом. Дело в том, что ксеон пользую давно, но он не всегда корректно регулирует частоты. Процессор разогнал до 3 ГГц, а частоты иногда 1,5 — за счет множителя.
Уточните модель платы.
Gigabyte GA-EP45-UD3R
спасибо, благодаря ссылкам в первом посте всё нашёл, скачал, прошил… В общем, СПАСИБО!
Здравствуйте! Помогите пожалуйста сделать биос для GA G41M-combo rev 1.4
Нашел в интернете мануалки, но делая по ним, микрокоды добавляються,но sse 4,vt в проце xeon e5405 так и не появляються.
Спасибо.
Сделал и на 1.х и на 2.х ревизию. Микрокоды точно внутри. Проверяйте.
Доброго времени суток IdeaFix, не могли бы Вы сделать мод под плату GA EP35-DS4 rev 2.1 для биоса версии F12.
http://download.gigabyte.ru/bios/motherboard_bios_ga-p35-ds4_f12.exe
(Биос версии F14 и оригинальный и взятый у вас приводят на моей материнке к постоянному ребуту до загрузки с какого либо источника)
Так P35-DS4 или EP35-DS4?
Материнка P35-DS4. Сорри что опечатался. Написал еще раз, а то предыдущее сообщение, по-моему не отправилось.
Оно отправилось. имеет место премодерация.
Готово. Просто пока у меня висит в админке неподтвержденный комментарий, я легко могу «вспомнить» кто и что просил. В теме с гигабайтами комментариев «всего» 50 с хвостиком, в асусах больше двух сотен.
Огромное вам человеческое спасибо за вашу работу!
Здраствуйте можете ли зделать мод для платы Gigabyte GA-EP45T-UD3LR на прошивке F8 ато тут http://genius239239.myweb.hinet.net/771/ есть он но для F12 а эта версия биоса является беткой и поетому не стабильна много глюков с ней. Буду очень благодарен
Какие именно глюки Вы нашли в биосе, который отличается от релиза только spd профилями памяти?
пищит материнка после смены любых настроек два раза пытается запустится и потом по новой стартует на дефолтных
а про разгон так и речи идти не может
и да заметил разницу между вашим модом биоса и тем что на сайте который указан выше
в той что сайте версии CHEKSUM 3100 пишет в q-flash а которая здесь у нее другой чексум и мне он вообще не подошел
короче вот этот мод подходит но версия биоса лаганая
https://mega.co.nz/#!21IwGALb!DkTkf1DyTMdZ1bKT4gTuyKdXI-AnUxjj1uQ52xR_cMU
За решениями проблем на оверклокерс.ру.
так вы не можете зделать этот мод просто для другой версии биоса f8 предпочтительней?
Могу.
привет друг подскажи пожалуйста как ты решил проблему с ga ep45t ud3lr у меня такая же ток проц xeon e5472 хочу поставить а как все это делать не знаю.
Добрый день!
Имеется материнская плата GA-EP45T-UD3LR (rev. 1.0). Модифицированного БИОС в списке представленных, к сожалению, не нашел. На оф. сайте лежит последняя версия — F12E (позиционируется, как Beta). Прошу, пожалуйста, помочь с модификацией БИОС. Планируется использовать процессор Xeon E5460.
Заранее спасибо!
Готово
Зделайте пожалуйста буду очень благодарен
Готово.
Доброго времени суток, у меня такая же конфигурация EP45T-UD3LR (rev. 1.1) xeon e4550, устанавливал все ваши моды попорядку, но установить windows 10 64bit так и не смог, загружаются файлы идет первая перезагрузка и зависает на логотипе, и видно что идникатор hdd не мигает. Помоги пожалуйста подскажите в чем дело.
Моды этой платы содержать микрокоды 2008-2009 годов, Win8.1/10 работать не будет. Попробуйте это http://ideafix.name/?p=2596
Спасибо за отзыв, посижу на вин 7.
Мод обновлён
долго искал как поставить windows 10 64 на GA-EP45-UD3LD, обновленный мод помог.
Доброго времени суток,
А можно ли такое чудо сотворить для платы GA-P43T-ES3G
биос лежит тут: ftp://download.gigabyte.ru/bios/motherboard_bios_ga-p43t-es3g_f8.exe
заранее благодарен
готово
Уважаемый ideafix,есть материнка GIGABYTE GA-P43-ES3G.Установил на нее процессор xeon 5160(s 771), через переходник, все по инструкции. Биос не прошит.Все железо по словам предыдущих хозяев рабочее. При включении платы запускается куллер на блоке питания,на проце дерг и стал.Проц холодныйы ,все холодное.Для непрошитой мамы это нормальное поведение?Я думал можно зайти хоть в биос.
Можно ли таким образом угробить мать?
Процессор точно установлен верно? Стрелкой к стрелке? За поиском решения рекомендую обратиться на форумы overclockers.ru, ссылка есть в шапке. От себя могу добавить что сам я ничего не спалил в т.ч. после неверной (поворот на 90 градусов) установки проца.
У меня также, ты решил эту проблему?
Здравствуйте,IdeaFix, есть материнка GIGABYTE GA-EP45-DS4, возможно ли модифицировать для неё БИОС (версия F8 здесь ftp://download.gigabyte.ru/bios/motherboard_bios_ga-ep45-ds4_f8.exe), в списке выше и у китайцев не нашел. Спасибо.
Готово
Премного благодарен!
А можно и мне выслать такой F8?
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, будет ли мод. биос для платы Gigabyte P41-ES3G? Или процессоры Xeon не встанут на эту материнскую плату?
А то я её не нашел в списке.
Заранее спасибо!
А я нашел http://genius239239.myweb.hinet.net/771/
https://mega.co.nz/#!Ohh01DCb!XPox8sNCIRC2p_agiRNlygRCLvKD9gj6iY6n3uKjxdg
Скиньте ссылку модифицированную прошивки к gigabyte ep43-ud3l
С genius239239.myweb.hinet.net/771/ не скачивается
Готово
у меня мать ga eg43m-s2h где скачать микрокоды для ксеон?
и как потом эти коды устанавливать дайте инструкцию или видео
Читайте внимательно первый пост. Там есть ссылка (вторая) на FAQ.
У меня мать G41mf-s2h с модифицированным сликом, здесь есть G41m-ES2h.
если программой mmtool извлечь микрокод для xeon 5420, он правильно подойдет для моей
матери.
А что мешает просто взять микрокоды и прошить?
для ами биоса все просто, делал не раз для асус плат. как в авард надо через сбром вытащить с одного вставить в другой. сложно. может есть детальная инфа?
Все ссылки есть в исходном посте, FAQ есть в первом посте в теме на оверклокерс.ру.
Добрый день, уважаемый IdeaFix!
Можно Вас попросить сделать BIOS для мат. платы GA-P35C-S3 с кодами для Xeon и SLIC. Буду очень признателен. : -)
Ссылка на оригинальный биос здесь: http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-p35c-s3_1x/download/
Готово. SLIC модуль ASUS.
Добрый день, а к GA-P41T-ES3G нет модбиоса, а то выше 2000 не работает. Заранее спасибо.
Кстати проц E5472
Готово
Здравствуйте,IdeaFix, есть материнка Gigabyte GA-P43T-ES3G (ver 1.3). На сайте производителя есть Биос (ver 1.0) и (ver 1.3)? Версия биоса у обоих (F8). Ваш мод подходит на обе версии материнки?
Да. для всех ревизий, если не указано иное. Напримкер, у Gigabyte GA-G41M-COMBO у разных ревизий разные BIOS, но гигабайт — это не китайская конторка, это фирмА! И у несовместимых ревизий разная нумерация BIOS, что во-первых явно указывает на разницу а во-вторых просто не позволит прошить одну плату биосом от другой.
Большое спасибо за информацию.Буду модить.
Здравствуйте, IdeaFix!
Помогите мне пожалуйста! Обращаюсь с такой проблемой:
Я установил процессор Xeon E5440 (C0) на материнскую плату GA P41-ES3G (Rev 1.x)
Соответственно взял модифицированный биос здесь.
Всё отлично работает, тесты все проходит на отлично, вот только когда играю в игры, каждый раз после получаса-часа игры, игра вылетает на рабочий стол с ошибкой «Программа (название игры) не работает. Возникшая проблема привела к прекращению работы программы. Windows закроет эту программу, а если есть известный способ устранения проблемы, уведомит вас об этом» и кнопка «Закрыть программу»
Уверен что дело в процессоре, так как у друга аналогичная проблема точно с таким же процессором, только на материнской плате ASUS P5K-E.
Пробовал перебивать винду, включать режим совместимости — ничего не помогло. Игры вылетают.
Возможно проблема в биосе…
Если вдруг вы знакомы с данной проблемой — помогите пожалуйста!
Заранее благодарен.
Вам сюда — http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=501716 я к сожалению не подскажу.
Хорошо, спасибо!
Здравствуйте, прошил мод биоса на ep45-ud3lr, должна ли после этого работать функция энергосбережения EIST?
Не знаю. Микрокоды решают проблемы с напряжением, но так глубоко в энергосбережение я не лазил.
Уважаемый IdeaFix к сожалению не нашёл тут своей платы GA-EP35-DS3P (rev. 2.1). Процессор установил xeon E5450, работает всё шикарно, но на высоких нагрузках зависает полностью комп, можно ли модифицировать биос этой платы, сейчас стоит последний F6.
Выяснилось, что при простое температура на ядрах 50-55, а при даже небольшой нагрузки (просмотр онлайн HD видео на весь экран) температура поднимается до 60 и система виснет ( зависает мышка и т.п., ничего не происходит, хотя пиковая темп проца 67). Это может быть из-за не модифицированного биоса ?
Скорее всего так оно и есть. Ведь без мода система подаёт на процессор не стандартное, а зачастую максимальное напряжение. У китайцев (по ссылке из сообщения начального) нет биоса? Если нет — сделаю вечером.
К сожалению вручную биос не позволяет понизить температуру ниже 1,1 в. Нашёл у китайцев , попробую…
Температуру 1.1 в?
Напряжение конечно ) Прошил кит версией, комп всё-равно виснет , теперь даже на старом E8400 и на оригинальной прошивке. Проверял: memtest86+ без каких-либо ошибок просто виснет, не проходит и минуты, пробовал разные оперативки… По ходу умирает материнка, возможности на другой проверить к сожалению нет…
Или блок питания.
Блок питания сегодня другой принёс, проверил , тоже самое…
Жаль. Видимо, матери приходит время.
Решил проблему, оказалось что перекосило систему охлаждения на сев мосту из-за соединения с другим радиатором, который стоит на системе питания. В итоге радиатор не плотно прилегал к микросхеме. Убрал соединитель, на всякий поставил вентиль на радиатор сев моста, теперь всё пошло без зависаний. Правда проц совершенно не терпит разгона…
Добрый день. Есть мать Ga-P43t-ES3G.ver1.0 заказал xeon E5450 у китайцев. А так как не специалист не отследил степпинг, придет C0. Пойдет ли на моей маме данный проц под данный мод БИОС? Или заказывать заново? Спасибо
Должен подойти
Спасибо. Подошел вроде. Работает и ладно.
Добрый вечер!
Имеется материнская плата Intel P965 — GA-965P-S3 (rev. 3.3). Модифицированного БИОС в списке представленных, к сожалению, не нашел. На оф. сайте лежит последняя версия — F14. Прошу, пожалуйста, помочь с модификацией БИОС. Планируется использовать процессор Xeon E5450.
Заранее спасибо!
У китайцев есть. Или Вам принципиально со SLIC?
здравствуйте у меня такая же плата) поставил xeon x5260 комп запускается но при загрузке системы появляется логотип виндовс и пару секунд держится а потом перезагрузка и так постоянно ) в безопасном и других режимах тоже самое. биосы пробовал и с вашего сайта и с китайского одно и таже.
Что за память?
загрузится получилось после того как виндовс переустановил) поставил VISTA . А вот вин-7 почему-то не хочет ставить( то файла какого то нету при сборе информации, то при непосредственной установке. может конечно я валенок, но вроде уже много раз ставил винду. может установка зависеть от того какой винт стоит Sata или IDE ????
а память у меня от старого компа DEPO 2 планки по 512мб. и одна планка кингстон на 1 гиг
Ваша система сама по себе не стабильна. Оставьте одну планку памяти, которая гарантированно держит 800MHz и попробуйте уставить ОС или прогнать какой-то тест на стабильность.
Здравствуйте IdeaFix попробовал систему не оч так сказать )) посоветуйте процессор который можно туда воткнуть)) чтоб норм работало всё )) например вот этот будет работать нормально))
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Original-lnte-cpu-Core-2-Duo-E8400-Processor-3-0Ghz-6M-1333MHz-Dual-Core/32442064376.html?spm=2114.14010208.99999999.262.bCHoMW
На сайте производителя платы есть cpu compatibillity list. Все поддерживаемые гражданские процессоры там есть.
Добрый день. У меня такая же плата 965Р S3 (3.3). Какие впечатления после установки xeona? Вы ставили биос из первого поста?
Нет, не принципиально, нашел у китайцев. Спасибо.
День добрый!
Тоже нужен патченый под Xeon e5450 BIOS для GA-965P-S3. Вот только нигде найти не могу. Не поделитесь?
denisdoc1@yandex.ru
По ссылке в первом посте у китайцев лежит BIOS для GA-965P-DS3P
Вот только на официальном сайте Gigabyte BIOS для моделей S3, DS3 и DS3P имеют разный размер…
Файлы имеют одинаковый размер, а вот архивы разный, но к чему это всё, если платы разные и их BIOS не совместимы?
Готово
Спасибо! Осталось дождаться прихода процессора 🙂
Процессор E5450 пришел. BIOS опробовал — отлично работает. Еще раз спасибо!
Здравствуйте планирую воткнуть Xeon 5450 в GA-EP43T-UD3L (Rev. 1.0). есть ли у вас прошивка для данного БИОСа?
По первой ссылке в исходном посте у китайцев нет?
а сорь, ступил. все есть
Здравствуйте
Обновляю BIOS на GA-EP43T-UD3L (rev. 1.1):
С помощью @BIOS через онлайн обновление удалось обновиться до F7 версии. Других он не предлагает.
Скачал с оф сайта для моей ревизии платы bios F8 F9 F10D — все не подходят пишет: bios part number is not correct
Q-Flash тоже позволяет обновиться не выше F7, для остальных говорит: BIOS ID check error.
Прошивки с данного сайта и с сайта китайцев проверял — bios part number is not correct / BIOS ID check error.
А оно точно UD3L? На самой плате краской что написано? Может оно D3L? Или P45, но не EP. Но я могу только предполагать, что до определённой версии платы имели одинаковый BIOS.
Добрый день! Недавно поставил E5440 (2.83Ghz/333Mhz) в свою Gigabyte EP35-DS3P с биосом F6. Завелся, множитель в простое сбрасывает, не глючит.
Но я привык жить с постоянным разгоном, а в этой комбинации любой малейший разгон сбрасывается после каждой перезагрузки. Это печалит, т.к. старый Q6600 в разгоне был шустрее. Может ли помочь модификация биоса? Если да, то прошу помощи. Последний биос здесь: http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-ep35-ds3p_21/download/ .
Извиняюсь, не прочитал заглавный пост! Нашел модифицированный биос у китайцев. Пока что с ним разгон не сбрасывался 🙂
добрый день
помогите, пожалуйста, с прошивкой на P5B-E Plus
https://mega.co.nz/#!rsQWBarD!ZI2r9t09bWPa_EOFpkCY-ZUFfq2hT8pZzjULUiSVCPk — просто P5B-E. не стала. ROM ID in file is incompatible with existing BIOS (
а в теме про асус этот вопрос задать?
извиняюсь
Как эти микрокоды в сам биос вкарячить ? можно сам процесс что куда какой кнопкой ? где подсмотреть можно? IdeaFix:
Октябрь 15, 2014 — 22:49
Читайте внимательно первый пост. Там есть ссылка (вторая) на FAQ. Я НЕ ПОНЯЛ ГДЕ ЧТО. НЕ КУРИЛ.
ВОТ ЗАБЫЛ .процессор Xeon E5450 (Е0) на материнскую плату GA P41-ES3G (Rev 1.4)
http://ideafix.name/?p=1483 читаем исходный пост. Перваяя ссылка ведет в нём сюда — http://genius239239.myweb.hinet.net/771/ там готовые моды почти на всё, но без сликов. Вторая ссылка ведет сюда http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=501716 , там в том числе описано как модифицировать и авард и ами.
Здраствуйте! Этот (Gigabyte GA-G33M-DS2R) подойдет для Gigabyte GA-G33M-S2 v1.0
Нет
Что мне делать???
Не знаю. Видимо, запросить тут BIOS под Вашу мамку или поискать его у китайцев Вы уже пробовали и почему-то у Вас ничего не получилось… так? Если так — купите Gigabyte GA-G33M-DS2R… ну или таки перечитайте внимательно первое сообщение темы.
Продавец процессора мне скинул модифицированный биос, могу скинуть вам, может кому пригодится.
Спасибо, не нужно.
Здравствуйте! Возможно ли использование на мат. плате GA-P31-ES3G процессора Xeon X5460 ?
Этот процессор на 120W, я бы не рисковал. E5450 будет надежнее.
Прошу Вашей помощи! Есть мать Gigabyte GA-945P-DS3 rev 2.0 и Xeon 5080. Стоит последняя версия BIOS — F5. Мать с этим процом не грузится. А очень хочется! Заранее большое спасибо!
945-ый чипсет не может более двух физических ядер. Модификация не поможет. Два кора и 4 треда — пожалуйста, 4 кора — нет.
Так оно «Два кора и 4 треда» — Xeon W5080!!!
А он точно W5080, а не Intel Confidentional инженерный семпл? Просто у меня был достаточно удачный опыт мода большой партии asus p5ld2-vm первой ревизии под большую партию W5080 (штук 40), а вот всё что покупалось после — не заводилось. Не зная cpuid проца микрокод подобрать тяжело.
Он точно такой: 00000F64 (SL968). Наклейка на проце стоит правильно, сокет прошел хирургию….
Напомните что за мать. Вошью cpu00000f64_plat00000001_ver00000002_date20051215.bin и cpu00000f64_plat00000034_ver00000004_date20051223.bin но что-то мне подсказывает, что не взлетит.
Gigabyte GA-945P-DS3 rev 2.0 (F5) & Xeon 5080 SL968 (00000F64). Надежда умирает последней!
http://ideafix.name/tmp/945pds3.7z пробуйте.
Не завелось…
Я запросто мог зашить не тот микрокод. На ромбе меня обстебали, дескать тупой, читай мануал на интеловский асм (страниц 600) и всё будет понятно, я честно читал, но не понял.
Прошу Вашей помощи! Есть материнка Gigabyte GA-G41MT-USB3 и Xeon Е5450.Прошит последний Биос F1 отсюда http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3797&dl=#bios. Уважаемый IdeaFix, не могли бы Вы сделать мод под плату GA-G41MT-USB3? Буду вам очень признателен!!!!
Готово
Здравствуйте!
Есть мать Gigabyte GA-G31M-S2L rev:1.1 и проц E5472 (SLANR). Хочу подружить их, на скорость шины пофиг. Главное чтобы мать завелась и работала! Если можно то с SLIC. Спасибо за помощь!
у меня есть такая же мать ,подскажи подружился или нет
Здравствуйте!
На Gigabyte GA-EP45-UD3LR с вашими микрокодами xeon e5472 отказывается работать на частоте шины 1600Mz при тесте в LinX ошибка на первых минутах теста стабильностьтолько на 1333Mz.
Связка процессор-память-материнка не могут нормально работать на такой частоте FSB. Играйте с делителями на память.
Спасибо.Буду пробовать.
Здравствуйте уважаемый . на мою мать Ga EP-45-DS3LR не могли вы биос сделать, заказал себе Е5450
Готово
Большое спасибо
Одинаковые.
Здравствуйте! На мою материнку Gigabyte EP-45-DS3R (версия F10) не могли вы биос сделать, заказал себе Xeon Е5460. Заранее спасибо!
Готово, крайний bios.
Спасибо! Всё работает!
Доброго дня. Помогите пожалуйста с модификацией биоса для GA-EP41-UD3L (rev. 3.3). Продавец процессора (e5440) что-то пытался пытался, но ничего не вышло . Не видит ссе4 и vt-x .
Готово.
Премного благодарен !
Опа, извините, обновил, ничего не изменилось (:-((
Давайте точный CPUID процессора, будем подбирать микрокоды…
intel xeon
harpertown
socket 771 lga
Family:6
ext family:6
Model:7
Ext model:17
Stepping:a
Rev:E0
Intel Xeon E5440
Запрошенной информации здесь нет.
Извините, я видимо недопонял, я дал инфу что пишет cpu-z, мне то что вам нужно откуда взять ?
в cpu-z на последней вкладке есть кнопка save report txt или что-то в этом духе… вот этот текстовичок приложите.
CPU-Z TXT Report
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Микрокод для данного проца есть, это запертаун е0. Видимо, я его как-то не правильно вставляю, либо плата имеет какие-то особенности BIOS. С китайским ведь та же проблема или нет?
Доброго дня. Вопрос с китайским биосом не рассматривал, продавец предостерегал . . .
Зря. По первой ссылке в исходном самом первом посте на этой странице поищите свою плату.
Спасибо,что надоумили, китайский подошёл (:-))
Добрый день! Материнская плата gigabyte ep35-ds4, прошил БИОСом F6 с китайского сайта, комп уходит в постоянную перезагрузку, пока не сбросишь БИОС. Помогите пожалуйста переделать родную прошивку F2. Заранее благодарен.
https://cloud.mail.ru/public/5c5fbb40ae85/EP35-DS4%20F2.bin
Готово.
Спасибо большое! Всё супер!
Здравствуйте подскажите в чем может быть дело?
мат Gigabyte GA-P35-S3L Поставил проц L5420 пищит толи один длинный два коротких толи 3 коротких непонятно на экране ничего.. в чем может быть дело?
Длинный и два коротких — ошибка видеокарты. Длинный и три коротких — ошибка монитора. Видяху не выдернули из слота пока меняли процессор?
собирали отдельно типа на стенде все устанавливали по отдельности видуху меняли на другую одинаково темный экран.. все крутится а толку ноль обратил внимание что проц входит в сокет после удаления ключей туговато может быть такое что нет полного контакта в сокете и такое получается?? или может сразу каким биосом прошить? Gigabyte GA-P35-S3L может быть что биос не понимает проц и не стартует поэтому.?
Сокет порежьте качественно, убедитесь что вставляете зеон не так же как кор2 а стрелкой к стрелке (на 90 градусов повернуть!), а биос у китайцев готов https://mega.co.nz/#!e8gU1SZI!m9A7Id89PEf8_z2cNZTJ_SQNcquvfg28eL0kqgRqBzU
Доброго времени суток. Планирую к покупке Xeon 5460, на свою мать EP45DS3 rev.1 читал в ветке, что ребята просили допилить BIOS под EP45DS3L, в связи с этим вопрос, можно ли на базе последней версии BIOS сделать и мне модификацию? Или можно пользоваться от L версии ?
Думаю, от L версии использовать нельзя, и на базе тоже сделать вряд ли получится, но можно модифицировать оригинал. Это проще всего.
Кстати, у китайцев нет разве этого биоса?
Модифицируйте, пожалуйста, биос для платы gigabyte ga-ep35c-ds3r. Ставить буду е5450. Заранее благодарю. О результате перепрошивки вашим будущим биосом отпишусь непременно.
Готово
BIOS для Gigabyte ga-ep35c-ds3r рабочий. Спасибо за Ваш труд.
Благодарю, все работает. Процессор Xeon E5440
Сразу извиняюсь за такие глупые вопросы — Как установить прошивку? И подойдёт ли прошивка GA-P35-DS3L (F9), если у меня версия F7?
через @BIOS из-под windows или через Q-Flash из самого BIOS с флешки.
Еще один вопрос.Что сначала ставить, прошивку или процессор? или же не имеет значения?
В принуипе, за редким исключением не имеет значения, но в целом лучше сначала шить, а потом вставлять проц.
Сажите а что с мат. Gigabyte GA-965P-S3 . хочу поставить Xeon X5460. будете ее разрабатывать???
965-ый чип откровенно плохо тянет шину 1333 mhz и 120w процессор для такой паты — тоже испытание. С E5450 шансов куда больше, но лучше бы q6600 найти
Спасибо за совет.
Есть плата asrock g31m vs2 .какой можно ли на нее установить Xeon X5460.
Спасибо.
Эта мамка процы па 120W держит? Но вообще, под такой проц нужна плата посерьезнее.
Здравствуйте микрокод LGA 711 под Gigabyte GA-P43-ES3G (Rev. 1.0)опубликованный у Вас не подходит под данную плату (Rev. 1.3) Пытался сделать сам не получается(не удается биос импортировать в программу MMTool ). Мне неудобно просить Вас. Помогите пожалуйста. Занимаюсь видео монтажом. Использую Mac oc (Хакинтош) Монтажные программы только под Мак. Зарастание огромное спасибо . Платы отличаются (Rev. 1.0) от (Rev. 1.3) управлением питанием и сетевым чипом. Ссылка на оригинальный биос http://download.gigabyte.cn/FileList/Bios/motherboard_bios_ga-p43-es3g_f14.exe
1. BIOS’ы длчя плат ревизий 1.0 и 1.3 одинаковые, это не мнение или предположение, это факт.
2. MMTool создан для редактирвоания AMI BIOS, а у Вас AWARD. Используйте cbrom.
P.S. Я не публикую микрокоды, только BIOS’ы с интегрированными микрокодами.
Здравь будь!
БИОС «Gigabyte GA-G31M-S2L (F10f)» подойдет для материнки
«Gigabyte GA-G31M-ES2L» ?
Нет
Спасибо огромное!
Добрый день.
У меня GA-965GM-S2, проц Xeon 5130, в списке у вас и у китайцев нет. Поможете?
Готово
Прошу прощение за возможный оффтоп у Идеяфикса, перед заказом Xeon X5470 хотелось бы раздобыть BIOS для GA-P41T-D3P Rev 1.5.
По ссылке на джениуса не могу загрузить, не открывается.
Также очень интересно, чем же отличаются матплаты Rev 1.5 и 1.6.
Готово. Я не знаю чем отличаются ревизии.
Спасибо.
Придёт проц — буду пробовать.
Нацелился на Xeon X5460. У него TDP, конечно, больше стандартного у моей мамки, но я не гнать не собираюсь, а чуть больший запас по частоте и качеству на дороге не валяется.
X5460 — полёт нормальный. Сокет резать страшно, да.
Спасибо.
Подскажите, а intel xeon x5460 на gygabyte GA-EP45T UD3LR приживется??
да
Всем привет. Подскажите пожалуйста, у меня есть два процессора Е5430 и Е5440 какой лутше поставить на Gigabyte GA-G41M-COMBO v2, и нужно ли будет модифицировать биос?
5440 чуть быстрее, биос нужно будет модифицировать
Здравствуйте! Не могли бы вы сделать мод для биос GA-P41T-D3
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-p41t-d3rev_13
Сделал по новой для себя схеме BIOS, добавл гораздо больше микрокодов чем обычно, пробуйте.
Спасибо!
Сделайте биос под мать ga-945pl-s3 пожалуйстааааа, прошу.
945-ый чипсет в общем не совместим данным модом, и 4-хядерники (4 кора а не 4 треда) не умеет.
Уважаемый IdeaFix, а тогда почему на оф. сайте написана поддержка intel core 2 extreme (а он ведь четырех ядерный)http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-945pl-s3/specs/. И если не пойдет xeon e5440 который я хотел, то какой четырехядерник можно всунуть? Спасибо.
http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2325
Core™ 2 Extreme X6800 — двухъядерный процессор, который к тому же благодаря модифицированному микрокоду запустится на частоте шины 800MHz.
Так же хочу сказать что Pentium D 9xx и pentium EE так же двухъядерные, там 2 кора и 4 треда.
Здравствуйте! Не могли бы вы сделать мод для биос GA-G41M-COMBO v2.0, у вас он есть для скачки, только у меня почемуто версия не FB а FA установлена,и после установки процесора E5430 в аиде прописует что материнская плата неизвестна, и не гонитса проц, максимум что получилось из 2,66 разогнать до 2,77.
При включении появилась наверное ошибка и не знаю что
На Core 2 Duo E8500 этого не было.
Вы поставили xeon и плата пишет Вам о неизвестном процессоре и просит нажать f1? Обновите BIOS отсюда или от китайев по самой первой ссылке в первом посте и всё будет ОК.
FB новее чем FA. Обновляйтесь. В рахиве есть в том числе оригинальная FB. реомендуемый порядок обновления — оригинальная FB а потом или 771 мод либо 771+слик.
Все выполнил как Вы написали,сначало оригинал, потом 771мод, изменилось только в биосе название с FA на FB, попрежнему в аиде пишет что материнская плата неизвестна, процесор определяет правильно, но опять же при загрузке пишет-cpuid:00010676 patch id 0000. Эти значения появились как только поставил xeon , сразу на стандартном биосе,и не исчезли после обновления, разгон по прежнему не получаетса.
И после выключения, и включения через некоторое время биос сбрасывается.
Обесточивание имеет место быть? быть может батарейка или зашита от переразгона? Что с частотой памяти и шины PCI-E?
Версия BIOS обновилась — это нормально.
В остальном ничего не понял.
Здравствуйте! Не могли бы вы сделать мод для биос GA-P31-S3G со SLIC?
Ссылка на БИОС:
ftp://download.gigabyte.ru/bios/motherboard_bios_ga-p31-s3g_f7d.exe
Без SLIC не нужно, скачан с http://genius239239.myweb.hinet.net/771/
У Вас какой процессор?
Вечер добрый,
Планирую Xeon E5450.
Пока обычный пентиум Е6500 трудится.
Спасибо огромное..)))
в принципе готово
Ядро Вольфдейл 45 нм. Так что подойдет,
Еще раз благодарю. 😉
Здравствуйте!
Есть 3 платы:
1. GA-G31M-S2L (rev1.1)
2. GA-G41MT-D3V (rev1.3)
3. GA-G41MT-S2P (rev1.3)
Планирую поставить следующие процы:
L5408 (SLBBR)
L5420 (SLBBT)
E5472 (SLANR)
Проблема в том, что BIOS нужны с SLIC. А нете таковых нет! Буду очень Вам признателен за изготовление оных!
Первая плата уже была в списке, вторая и третья готовы.
Огромное Вам спасибо, долгих лет Вам и Вашему проекту!!!
Здравствуйте! Не могли бы вы сделать мод для биос GA-G31MX-S2 со SLIC?
Ссылка на БИОС:
ftp://download.gigabyte.ru/bios/motherboard_bios_ga-g31mx-s2_f5i.exe
Без SLIC не нужно, скачан с http://genius239239.myweb.hinet.net/771/
Под какой процессор?
Сделал по китайскому сценарию — без 90nm процов, иначе не влезает
Земной поклон за труды! Камень Xeon5130 c переходником , на китайском биосе работает , но хочется кошерной активации
Готово.
Здравствуйте. Плата GA-EP35-DS3P, подскажите каким биосом ее шить? GA-EP35-DS3R или GA-EP35-DS3. Или не подойдет ни тот ни тот?
Не надо шить плату биосами от других плат, да и гигабайт — фирмА. просто не даст такого сделать.
для биоса м.п. GA-EP41-UD3L (F6)в списке две ссылки на скачивание у меня сейчас биос f4 какой из файлов нужно скачать или это одно и тоже. Как лучше прошивать из биоса (с флешки или cd) или возможно из винды.
Они идентичные, сейчас 1 уберу. Шить лучше всё-таки из q-flash с флешки.
Добрый день,имеется мат.плата gigabyte ga g31m s2l, процессор планирую взять е5420, достаточно ли будет просто обновить биос на версию F10f которая на офф сайте упоминается как бета, или же надо с добавлением микрокодов играться?(ответите пожалуйста)
Скачайте BIOS да посмотрите что там в плане микрокодов.
А утилита cbrom подойдет?(извините за навящивость, первый раз такое делаю)
cbrom — утилита для модификации AWARD BIOS.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=12761766#p12761766
Программа intel microcode list. Цбромом извлекаете коды, микрокод листом смотрите.
Ну и какая прошивка подошла? У меня такая же мать, ставлю проц E5240 — пробовал прошивку 10F с микрокодами (здешнюю) — комп запускается, вентиляторы крутятся, но изображения нет, спикер не реагирует никак на отсутствие памяти. Та же реакция и с другими прошивками. Может проц. — подсунули не порядочный? Даже не знаю
Может это потому что прошиваю Пнём 4 630 (90нм)?
upd. Всё запустилось. Оказалось просто ключи «недорезал».
Здравствуйте! Не могли бы вы сделать мод для биос GA-EP45-DS3
ftp://download.gigabyte.ru/bios/motherboard_bios_ga-ep45-ds3_f10b.exe
Имеет ли смыл пробовать материнку GA-965P-DS4 rev2.0 под Ксеон. Есть возможность поставить 5160 или 5440. У обоих шина 1333, и я так понял, что работа может быть тоже нестабильна, как у ее ближайших родственников. В чем заключается нестабильность в двух словах? Если все шансы есть, прошу на нее биос.
В двух словах нестабильность от того что роднаяы шина платы 266 а у данных процессоров 333. Т.е. разгон по шине на треть.
подскажите, плиз, на счет 965Р-DS4 +Xeon X3230.
Rev 1.0, при этом для тестов я поставил Е6550 и он работает, да еще и авторазгон CIA2 тоже. Т.е. 400 шина держится. Неужели Квад типа е5430 не будет стабиьным? Хотя это уже второй вопрос. )) Потому как Е5430 у меня есть, а вот Х3230 у меня нет и стоит он на Али нехило. Спасибо за помощь.
Это разгон, это лотерея. Я не скажу фразу «
Всё будет хорошо, берите этот процессор и всё будет стабильно» 🙂
День добрый , не могли бы Вы сделать мод биос для GA-G41MT-S2
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4082&dl=1&RWD=0#bios
Спасибо.
Готово, обратите внимание на ревизию платы.
Уважаемы, IdeaFix, наверняка вас подобными вопросами достали уже, в гуле ответа не нашел, возможно вы просветите?
М.П. Gigabyte GA-G41MT-S2PT, хорошо будет себя чувствовать в паре с к примеру xeon e5420? Шина вроде подходит, версия бисов там одна F4 поддержка процов в нем сразу есть, или лучше перестроваться и вы сделаете спец. Модификацию биоса????
http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/3/#gigabyte в списке присутствует, с куда более мощным X5460, к тому же старой ревизии, работает. Если будут проблемы — сделаю мод.
ПОДСКАЖИ! Подошел ли е5420 под твою материнку Gigabyte GA-G41MT-S2PT v1.0? А то думаю себе купить но сомневаюсь, подойдет или нет.
Если подошел?! То какие были проблемы и как решил?
Спасибо.
Для материнки GA-G31M-S2L не обновляется БИОС на модифицированный. Пишет BIOS ID check errror
Значит, либо у Вас не GA-G31M-S2L, либо у Вас GA-G31M-S2L другой ревизии, либо я накосячил где-то в процессе создания файла или создания ссылки.
Доброго времени суток, не поможете с мод-биосом для GA-EP35-DS3L под Xeon E5450, степпинг С0? У китайцев есть, но не загружается, вообще загрузка с genius не работает.
Спасибо заранее!
Готово. Сценарий модификации «китайский» — оригинальные микрокоды удаляются полностью, зашиваются самые новые микрокоды на все (celeron, pentium, core2duo/quad, xeon) 65 и 45нм процы.
Добрый вечер ,имею старую мать GA-P43T-ES3G ,хочу поставить зион e5472 пойдёт ли он на ней с биосом f7 или прошить вашими микрокодами ? ,заранее спасибо
Лучше с микрокодами. И это… 1600MHz FSB вызовет некоторые проблемы.
спасибо за ответ ,а какой процессор посоветуете для этой материнки ?
Е5450
жаль что не подойдёт е5472 ,спасибо за совет
Он может и пойдет, но проблем с 1600MHz много — не верные делители на память, высокая нагрузка на северный мост и всё такое…
Добрый вечер, уважаемый IdeaFix?
Не подскажете, что не так с моим предыдущим комментом (двое суток ожидает модерации)? И можно ли что-нибудь сделать по существу вопроса? Может, какой-нибудь из имеющихся в наличии биосов подойдет для моей материнской платы, и ничего модифицировать не надо?
Да всё с ним так 🙂 Как раз сейчас выкачал оригинал биоса по Вашему запросу. Просто я не аппрувлю комент пока не готов BIOS, чтобы не забыть.
В теме по гигабайтам 280+ коментов, в теме по асусам около 850… а я живой человек 🙂
Извините, что отвлекаю 🙂 Спасибо Вам за Вашу работу и время!
Перепрошил БИОС успешно, разогнал ксеона до 4 ГГЦ, в бенчмарке cinebench выдает 418, в CPU Queen 33776. Винда стабильна, в игрушки пока не играл.
Ещё раз огромное спасибо!
Подскажи пожалуйста будет ли работать плата gigabit P31 ds3l биос f8 с процессором Е5440ксеон Е0 или надо обязательно прошивать f10a(beta) , просто на форумах некоторые пишут что у моей платы (даже у биоса f7) есть микрокоды для работы ксеонов.Заранее спасибо.
Проверьте самостоятельно 🙂 Ничего же не сгорит от этого. Просто запуститесь с F7 биосом и посмотрите будет ли сообщение о неизвестном процессоре.
у меня на данный момент f8, я заказал этот процессор Е5440, продавец(с китая)сказал что вроде будет с этим работать, но на сайте гигабит пишет F10а нужен,который в БЕТА версии, и еще на оф сайте про F9 в особенностях написано добавлена поддержка Е0 степпинга(что у меня) значит в F8 этой поддержки нет? Ваша прошивка я так понимаю это и есть дублирование с оф сайта последней прошивки F10a? или я ошибаюсь и ещё добавлены какие то нужные микрокоды,извините мож за возможно глупые вопросы, просто с биосом и подобной теме впервые сталкиваюсь.
Внутри архивов с этого айта есть оригинальная ваерсия, версия с микрокодами под xeon и версия с микрокодами + слик.
Доброе время суток, подойдет ли биос от GIGABYTE GA-EP45-UD3LR на GIGABYTE GA-EP45-UD3R?
Нет
Здравствуйте. Какой из имеющихся здесь биосов можно использовать для GA-EP45-EXTREME rev 1.0, или нужно делать новый ? Помогите пожалуйста.
нужно делать новый или прочитать в самом начале после слова Внимание! два предложения….
Добрый день!У меня материнка GA-G31M-ES2L rev:2.0 У Вас такого биоса нет, скачал у китайцев, прошил и с Xeon E5430 stepping E0 стартует, биос его определяет и сразу виснет.Биос не подходит или не тот степпинг?
Думаю. система не в состоянии работать в связке процессор-память-плата или процессор-блок питания-плата. Оставьте один модуль памяти, желательно на 800 или 1066 мегагерц и посмотрите как себя система поведет.
Доброе утро! Спасибо за отклик. Именно выключаетя, без перезагрузки. Сейчас пробовал запустить со штатным кулером, появилась проблема с запуском винды. Запуск встает в самом начале, не доходя до окна виндовс и выключается. И еще одна проблема выскочила: выключается и не работает USB вход, ни один, причем специфично, флешку видит, а мышь ни в какую, причем разные мышки не определяет и никак не реагирует. В биосе все подключено на мышь и клаву, контроллеры тоже. Блок питания и кулер поменять надо наверное, бп дохлый на 350вт(((.
Ищите слабое звено.
Олег, доброго времени суток! Не мог бы ты сказать от куда скачал биос для GA-G31M-ES2L?
Ну разуйте Вы глаза… фиолетовым что-ли выделить то, что сейчас жирным выделено в первом посте?!
Здравствуйте имею такую же матплату GA-G31M-ES2L rev:2.0 как и Олег, собрался покупать проц Xeon E5472 но увидел здесь сообщение и теперь не знаю покупать или нет, потому что у Олега E5430 не завёлся, Подскажите плиз на ваш взгляд пойдёт или нет. FSB 1600 заявлено.
я бы не рисковал.
Спасибо IdeaFix,с памятью kingston 800 стартовала отлично, так что Владимир можешь покупать камень.
подтверждаю, G31M-ES2L rev:2.0 с камнем X5472 завелся сразу на частоте 333, далее последовательно прошил последней официальной, затем последней модифицированной с данного сайта, затем в биосе включил опцию частоты 1600 (OverClocking), все работает штатно
Есть материнка GA8I915P-DUO пойдетна ней x5450? Если вас не затруднит сделать биос на ея то буду весьма признателен.
915-ый чипсет не совместим ни с четырехъядерными процессорами, ни с процессорами поколения Core ни с процессорами на 45нм ни с процессорами на 1333MHz шине… данный мод возможен с оговрками на 965-ом чипе и выше и без оговорок на 3x/4x линейке (p35, g41 и пр.), за исключением Q и X версий чипсетов (x48 или Q35 например).
Бядааа….
Спасибо за ответ. Буду материнку искать.
Доброго времени суток! Подскажите, имеется материнка GA-EP41T-UD3L. Пойдёт ли на неё Xeon E5450, у Вас есть биос, но на модель GA-EP41-UD3L. Они идентичны? Заранее спасибо!
Нет, не идентичны.
Похоже запорол три мамки Ксеонами,при загрузке динамик трещит как то странно и на рабочем столе если правой кнопкой мыши нажать на пустое место то значки начинают очень быстро моргать,в диспетчере задач загрузка процессора от 0 до 30 % меняется с очень большой скоростью,и если я даже ставлю простой проц все остается так же.
Тут скорее у Вас блок питания или видеокарта помирают.
На всех трех одинаково? Такое возможно? Блоки питания тоже два разных.
А почему бы и нет?
Нашел,клава приказала долго жить! Вспомнилось что при частом нажатии F8 звук как писк но тише,и этот такой же.Все три платы пашут отлично.
У меня на Семерке тоже как то все скакало и иконка часов на рабочем столе крутилась как в ускоренной перемотке . Поменял батарейку на мамке и все прошло.
Здраствуйте, gigabit P31 ds3l биос f9 посставил процессор Е5440ксеон Е0,определился сразу, в виндоус только выставил 4 ядра но не работает режим энергосбережения, даже при простое показывает макс частоту 2,83(333х8,5)должно как я понимаю срасываться на множитель 6, подскажите может в биосе где настраивается или это зависит от прошивки и нужно прошить мод. биосом f10a которую вы сделали.
эти показатели были в cpu-z, щас посмотрел в эвересте там все нормально то 6 то 8,5, и кстате эверест показывает в простое 38гр(при макс нагрузке 55), а кор-темп 53(а при макс нагрузке 75гр) я так понял можно доверять эвересту в моем случае или посоветуйте как поступить.
Всё верно. Нужно обновить BIOS с микрокодами
Спасибо,буду обновлять, только вот непойму тогда почему же эверест показывает все правильно и температуру и множитель сбрасывается в простое на 6, можете ответить?
Нет. У меня нет данной платы.
Добрый вечер уважаемый IdeaFix! Спасибо за биос для GA-P43-DS3G! Поставил E5440, но система видит только 2 ядра и 6мб кэш, винду не перебивал. Не подскажите в чем может быть дело?
по ссылке на форумс.оверклокерс.ру есть FAQ, там есть ответ.
Здравствуйте уважаемый IdeaFix, хотел бы задать вам вопрос, установил Xeon E5450 в GA-Р35-S3G, система запустилась все хорошо работает, нареканий никаких нет, определяет SSE4.1 и VT-x, единственное в SpeedFan температура при нагрузке 75% около 60-65 градусов, насколько я понимаю это в пределах нормы с обычным радиатором термалтейк.
Скажите нужно ли все равно прошивать биос?работает ли проц полноценно? и если нужно, то что мне дает прошивка и какие риски возможны?
Скорее всего не нужно. Единственный возможный профит — в микрокодах от 2010 года всё чуть-чуть лучше чем в тех, что зашил сам gigabyte, но я считаю что не нужно ломать то, что работает 🙂
Спасибо огроменное за вашу помощь и труд!Тогда менять ничего не буду)
Все таки есть необходимость в модифицированном биосе для Gigabyte GA-G41MT-S2PT rev 1.1 (сейчас версия FA) . На хакинтоше не совсем корректно определяется частота и температура. Благодарю.
Сдеал мод. Гигабайт знатно пошутил — четыре несовместимых между собой ревизии 🙂
РС Верси F3 не записывается
F3 для другой ревизии, у гигабайта всё по уму сделано — если ревизии железно между собой не совместимы, то у них и биосы не совместимы, и версии у одной ревизии будут F1-F99, а у другой FA-FZ.
Добрый день IdeaFix. У меня GA-EP35-DS4 c родным биосом F2. Собираюсь установить Е5440. Каким модом мне нужно прошить биос, F2 или F6.
лучше сначала оригиналом ф6 а потом модом ф6
Спасибо!
Подскажите пожалуйста по-поводу такой материнской платы Gigabyte GA945GZM-s2 rev 3 — возможна установка Xeon l5420 ? Если да, то помогите с биосом . Я понимаю что эта плата реликт, но есть интерес . И второй вопрос по поводу чипсета Q965 есть ограничения или нет ? Есть такая брендовая машина из кучи металлолома HP DC770 SFF на таком чипсете под Хак. Благодарю за содействие и помощь. Прошлый проект удался — все работает.
1. 945-ый чипсет не поддерживает 4 ядра. 2 ядра и 4 треда да, но не 4 ядра. Соответственно — если плата умеет Core2 — то двухъядерные XEON с максимум 1066FSB, если нет — такой же реликт W5080.
2. Как модифицировать BIOS от HP мне на вскидку не известно. Нештатную частоту выше 1066MHZ брендовая машина вряд ли даст. Так что, если найдёте мод — Xeon *53** будет лучшим выбором.
Спасибо за оперативность. Будем изучать. По ходу консультация . В HWMonitore показывает температуру корпуса Xeon L5420 37 градусов а температура ядер 59-63 Это нормально? В описании процессора с сайта производителя не совсем понятно.
погуглите про tjmax, Там 15-30 градусов недобор.
В биосе показывает температуру корпуса процессора. По датчику температуры с тестера приблизительно столько же. Как понимать «15-30 градусов недобора» погрешность программы или можно добавлять к примеру частоту?
Разобрался , спасибо за подсказка про tjmax
Это особенности замера. Меряется не абсолютная температура, а дельта от tjmax. Т.е. если датчик возвращает 30 градусов, значит надо сделать 85-39=55. В некоторых программах установлено значение 100, в некоторых 95, в некоторых 60. В некоторых его можно менять.
Добрый день, не могли бы добавить микрокоды в биос для GA-EP31-DS3L v2.1
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2964&dl=1&RWD=0#bios
Кажется получилось.
IdeaFix Здравствуйте! Я совсем новичек в этом деле, поэтому извиняйте.
У меня материнская плата GA-EP35-DS3L. Сейчас стоит официальный биос F6.
Заказал на AliExpress процессор xeon x5460 stepping E0 (SLBBA).
Теперь видимо нужно прошить модифицированный биос с микрокодом 771.
Скачал у Вас заархивированный файл в котором 3 папки.
Я очень Вас прошу пояснить мне, какая из папок мне нужна для прошивки, какой файл?
И прошивка проходит аналогично прошивке обычного биоса, или есть какие-то различия (через какие-нибудь программы), т.е прошивать как обычный биос?
Ещё раз прошу прощения, но мне необходимо разобраться.
Заранее спасибо.
Попробуйте перечитать исходный пост. Содержимое архивов там описано. Читать не страшно и даже не больно.
Перечитал, установил. Спасибо. Теперь как проверить установку микрокода?
Всё делал по инструкции. Вроде всё прошло успешно. Но как убедиться в установке? Ведь в версии BIOS указано та же F6. Каких-либо изменений в интерфейсе я не увидел. Подскажите?
Запустите CPU-Z, обратите внимание на то переменен ли множитель. и есть ли инструкции SSE4 и vt-x.
Дело в том, что я пока не устанавливал новый процессор.
О пока на пути в Россию 🙂
Видимо изменения в CPU-Z я увижу только после его установки?
[URL=http://radikal.ru/fp/d4c281a9b609477693a7f06251cc4617][IMG]http://s017.radikal.ru/i425/1505/56/465079ce4789t.jpg[/IMG][/URL]
Здравствуите,вы пишите что множитель должен быть переменным,у меня на
cpy-z множитель х 6.0 иногда меняется на х 8.5,но цифр в скобке (6-9)нет,установлен модифицированныи биос.И инструкции ,написано
«MMX,SSE(1,2,3,3S,4.1),EM64T,VT-x» это нормально?
Скачайте самую последнюю версию CPU-Z и проверьте в ней.
[IMG]http://s017.radikal.ru/i425/1505/56/465079ce4789.jpg[/IMG]
на форуме уже кажется ответили
Да. Спасибо Вам Большое!
Повторно обращаюсь и очень прошу помочь. Для материнки GA-EP45-EXTREME rev 1.0 по ссылкам нашел готовые биосы F5I и F9D. У меня прошит F8. Первый я не стал пробовать, а второй по разгону (результирующей частоте) процессора биосе и в Win_7 не бьется по значению, а также не получается произвести/обновить оценку производительности в Win_7, просто не появляется такое меню.
Что у Вас за процессор?
QuadCore Intel Xeon X5450 3000GHz.
Сделал моды ф8 и ф9д — проверьте, а ну как микрокодами от 10-ог года всё интереснее чем с микрокодами от 8-ого.
Спасибо, поставил F9D из папки Orig, частота результирующая в Win7 стала определяться верно, но вот индексы и счетчики производительности все равно не запускаются. Скажите, для версии F8 был файл и в папке и 771 и в Orig, а под F9D только в Orig, а в 771 пусто. Под 771 для F9D который?
Таак, видимо я что-то затупил… сейчас переделаю.
Перекачайте
IdeaFix: привет) Хотел бы узнать какая материнка подойдет лучше для xeon e5450, GA-P43-ES3G или GA-P31-ES3G? Я в этом деле новичок(, поэтому боюсь ошибиться, т.к. заказывать буду из китая.
Обе заработают, я думаю. p43 даст установить больше памяти, хато у p31 больше pci-e 1x слотов.
Хотел бы узнать моды под мою материнку Gigabyte GA-P35-DS3R то что у вас есть на сайте, можно смело качать и ставить? Intel Xeon E5450 стимминг E0 под775 сокет.
Это как раз тот случай. под который и делаются моды.
Прошу совета. материнка GA-P35C-DS3R. список совместимых процессоров: http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2551
прошился модифицированным биосом на старом камне.
—————————-
ставлю камень Xeon E5450. имею черный экран без загрузки биоса. Возвращаю старый камень (пень 4) — все работает. …..
Что за память? какие делители? Как вставляете процессор. по стрелке? Как наклеен переходник? переклеиватьп робовали?
Добрый день ,помогите пожалуйста .Поставил проц Е5450 на мать P43T-ES3G кум 1.0 с радной прошивкой F7 сразу загрузилась но в игре ком стал зависать ,решил прошить вашими микрокодами F8 биос не запустился ни на ксеоне ни на старом проце . Запустил аварийно биос F2 радной ,проц запустился и работал норм только после отключения компьтера сбивается биос ,прошил биосом с оф. сайта F6 , работает также как и F2 и также сбивается биос ,можите помочь что да как ???
Ножки сокета не свернули пока резали? А вообще, велкам в тему на оверлокерс. Ссылка есть в начальном посте.
все ок, видимо не плотно переходник сидел. переставил -надцать раз — стартанул. только на родном оф биосе все хорошо отображается. Есть смысл модифицированный заливать?
Если в CPU-Z видно меняющийся множитель и винтрукции sse 4.1/vt-* — то нет.
Здравствуйте! есть мать GigaByte GA-EP45T-DS3R. Можно ли для нее Мод БИОС? в ссылках не нашел. Заранее благодарен!!!
Готово
На модифицированном биосе процессор лучше будет работать чем на заводском ?
В «заводском» поддержки xeon может просто не быть
Спасибо за ответ ,но он работает на нём . Я прошивал вашими микрокодами через утилиту ,может из-за неё биос не встать ? Хотя оф.биос встаёт
1. Что за плата?
2. Какой именно BIOS шили?
3. SSE 4.1/VT-x работает?
4. Энергосберегайки работают?
1:Плата Ga-P43T-ES3G
2:биос F6 c сайта производителя .F8 с вашего сайта и с сайта производителя не работает
после прошивки циклические включения и отключения
3:SSE в «AIDA» показывает что инструкция поддерживается
4: Не понял что такое энергосберегайки
Если оригинальный BIOS даёт перезагрузки — Ваша система не стабильна. Быть может у Вас разная память — оставьте один модуль для пробы. Если заведется — поставьте модуль с самыми плохими таймигами в младший слот. Если инструкции есть с F6 — его и оставьте.
Спасибо ,потестю
Здравствуйте, IdeaFix!
У меня GA P35-DS3L (rev2.0). Вопрос такой: подходит ли прошивка для данной ревизии платы и будет ли на этой прошивке работать X5460 степпинга Е0?
BIOS’ы одинаковые для обеих ревизий, поддержка Х5460 есть.
Вчера воткнул проц X5460 stepping E0, полет отличный, еще раз спасибо.
Посоветуйте BIOS для Gigabyte GA-EP45С-DS3 под проц Intel Xeon X5260,DDR-3 PC3-10600 1333 мГц.
У гениуса есть моды в т.ч. под X52xx процессоры. Ссылка в самом первом посте. Прочитайте его внимательно.
Прошив біос вставив ксеон х5260 провірив температура 60-65 при охолодженні залмен перформа 10.материнка GIGABYTE g33m-s2l.прошиваю назад біос нічого не мінчється що робити допоможіть будьласка моя почта asik21011@mail.ru поніс охолодження до знайомого з процесором в нього температура 10-11 в простої в нагрузці 19.
Украинским не владею, не факт что угадал, но http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=11591078#p11591078 последний вопрос FAQ.
Уважаемый, IdeaFix!
У меня есть один вопрос не совсем по теме, буду благодарен, если ответите.
Сейчас у меня q6600, я пробовал его разгонять и нагружал при помощи prime95. Мне удалось найти частоту 3150 МГц когда все 4 ядра нормально работают. Если частота выше, то отключалось 3-е ядро. После того как вчера я залил Ваш мод. биос для GA P35-DS3L (rev2.0)на частоте 3150 МГц при нагрузке prime95 отвалилось 4-е ядро. С чем это может быть связано? Можно ли как то это подредактировать в прошивке?
П.С.: Xeon X5460 пока еще не ставил, сегодня буду пробовать. За прошивку спасибо.
Микрокоды для 65нм процессоров в моей прошивке оригинальные — от производителя. Это всё, что я могу сказать наверняка.
Уважаемый, IdeaFix!
можете сделать биос для платы GA-P35-DS3P ревизии 1.1 на основе f12
процессор заказал XEON x5460 ревизии E0
Прочитайте внимательно первый абзац первого поста — он выделен жирным.
Здравствуйте еще раз!
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ РАЗОБРАТЬСЯ С МОД ПРОШИВКОЙ ПОД:
«Альберт:
Май 21, 2015 — 13:36
Здравствуйте! есть мать GigaByte GA-EP45T-DS3R. Можно ли для нее Мод БИОС? в ссылках не нашел. Заранее благодарен!!!»
Здесь же взял БИОС для Р35-DS3 и мой Ксеон Е5430 прекрасно завелся со ВСЕМИ инструкциями и множителями. Поддался разгону без лишних манипуляций до 3,4ГГц
а на GigaByte GA-EP45T-DS3R ни как 🙁
ни множителя кроме 8, ни инструкций SSE 4.1/VT-x :((((((((((((((
Очень на Вас надеюсь 🙂
Если я ничего не путаю, то мод F4c биоса на эту плату есть в списке…
По моей просьбе его делали.
Да, именно его я и пробовал. Только Ксеон Е5430 на плате GA-EP45T-DS3R
ведет себя так же как и на Офф.прошивке F4c.
нет плавающего множителя, и инструкций соответствующих.
может предыдущую версию модифицировать?
Учитывая что у гениуса биоса нет а интелмикрокодлист показывает что всё ОК, я склонен считать что это особенность данной MoBo. Щас сделаю F3.
https://yadi.sk/d/3snSy1SAh3by5 попробуйте.
БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБААААААА!!!!! никогда полностью не доверял бета-версиям. :(((
процессор Xeon E5430 на мать GA-EP45T-DS3R ревизии 1.0 + mod BIOS F3 = …
— идеальный старт со всеми множителями и инструкциями!!!
ИдееФикс — большущий РЕСПЕКТ!!!
Доброго времени суток. На руках материнка GA-P43T-ES3G, ver. 1.3, прошивка Биоса F7. Хочу перепрошить вашим модом под Xeon X5460. Выше юзер «Tima» столкнулся с проблемой, после установки мода на биос F7. Вопрос в следующем: имеет ли смысл обновить оф. прошивку с F7 на F8, а за тем модить вашей прошивкой? Или это не критично? Заранее спасибо за ответ.
В принципе только так и нужно делать, поэтому я и выкладываю оригинал тоже. В комментпариях я уже запутался, в теме по гигабайтам их под 4 сотни, в асусах более тысячи — не уследить. Если были серьезные проблемы — берите мод от гениуса, там быть может проблем нет.
Здравствуйте, процессор Xeon E5440, материнка GA-G41M-ES2L, Bios ставил от Genius, видит 2 ядра, в Msconfig только 2 ядра в автозагрузке, можете сделать mod? Или дело в ОС?
Думаю, тут нужно попробовать загрузиться с LiveCD и посмотреть сколько тредов будет там. По результатам принимать решение.
я к Вам снова за «эксклюзивчиком» 🙂
нужен МОД под материнку GA-G31M-ES2C .http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-g31m-es2c_1x
в приведенном списке не значится.
По-прежнему, благодарен заранее 😉
Читать…
Доброго времени суток! Большая просьба для GA-P43T-ES3G, ver. 1.3, биос F7, сделать мод именно под F7. Попытался обновить биос с F7 на F8, с оф. сайта, с помощью Q-Flash. Но версия F8 нормально не встала, пришлось откатить на резерв, через замыкание контактов 1 и 8 на м/с M_BIOS, другие варианты не помогли. Так что установить ваш мод на F8 даже не пытался. Для инфы — планка памяти одна (по рекомендации производителя для перешивки биоса) Silicon Power DDR 3 1333 на 2G, находится в списке совместимых для данной М/П . Была проверена мемтестом, в течении 2-х часов, ошибок не было. Хочу поставить Xeon X5460. «Китайцами» прошивать не стал. Вашими мода уже пользовался (отличные результаты), поэтому и обращаюсь с такой просьбой.
Готово
Здравствуйте уважаемый IdeaFix. Спасибо за оперативность. ОТДЕЛЬНЫЙ ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ за мод. Встал как там и было, со всеми инструкциями и прочее, прочее… Остался «жёнин» комп. Обязательно использую ваш мод для перешивки биоса. Ещё раз огромное СПАСИБО.
P.S. стал GA-P43T-ES3G с Xeon X5460,память 8G. КАЙФФФ!!!!
Здравствуйте,не могу установить windows 8.1,мать Gigabyte GA-EP45-DS3,процессор X5460,модбиос стоит.Скорее всего проблема в микрокодах.Помогите решить проблему.
Проблема в Win8.1, решение вроде как есть. Погуглите.
Уже гуглил.наткнулся на https://www.bios-mods.com/forum/Thread-request-Inject-Xeon-X5460-Microcode-and-Support-in-HP-BIOS-for-IPIBL-LB-Motherboard?page=2.с помощью переводчика понял что проблема была в прошивке биоса.перепробывал уже много разных операционок.даже семерка иногда не хочет ставится.раньше был камень x3220 на него 8.1 ставилась без проблем.скорей всего винда не распознает камень или считает его старым.
http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/5/#windows-8-1-wont-install
Вывод — если биос последний и микрокоды последние — всё должно работать.
Доброго времени суток!
У меня материнка Gigabyte GA-965P-S3 (ревизия 1.0), а у Вас есть модбиос на Gigabyte GA-965P-S3 (ревизия 3.3)… подойдет ли к моей? На сайте гигабайта биосы для разных ревизий одинаковые.
Как думаете?
Заранее благодарен!
http://ideafix.name/?p=1483#comment-2932 оно?
Доброго времени суток!
Прошу помощи с модификацией биоса мобо Gigabyte GA-965P-S3 (ревизия 1.0).
Смотрел здесь http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/3/#gigabyte — есть модбиос на Gigabyte GA-965P-S3 (ревизия 3.3)… и ещё там в списке есть мобо с мостом 965G, а она поддерживает такие же процессоры как и моя… Реально модифицировать?
P.S.: есть в наличии Xeon 5063. Заведется аль нет?
Заранее благодарен!
1. Биосы разных ревизий идентичны. Можете сравнить побайтово версию F14 например http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-965p-s3_33/download/ и http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-965p-s3_10/download/
2. Под нетбрустовые XEON никто модов не делает. Я изредка делаю скрепя сердце, но эти процессоры похожи на Pentium D 950 по производительности и сливают даже core 2 dou E6300. Установка такого XEON бессмысленна.
Ясно. Не могли бы Вы ещё поскрипеть сердцем и сделать такой мод для моего процессора? 🙂
З.Ы.: только у меня на мобо уже зашит модбиос под макось… можно его пропатчить?
https://yadi.sk/d/9x2XpY0FhF59b
ОГРОМНОЕ СПАСИБО! 🙂
Доброго времени суток!
А можно с Вами как-то связаться в ЛС? а то не хочется оффтоп разводить здесь…
Если можно то почта моя есть… буду весьма благодарен любому ответу 🙂
Есть ссылка не тему на forums.overclockers.ru — там есть я в качестве куратора, там есть личные сообщения.
Подскажите, пожалуйста, на материнке gigabyte GA-8I945GZME-RH будет работать Xeon E5410?
Нет, на этой плате ва-ап-че никакой четырехъядерник не будет работать, к тому же на 1333 шине.
Не могу найти у вас биос для gigabyte ep45t-extreme, вижу только для gigabyte ep45t-ds3r, он может подойти для extreme? Я этот же вопрос задал в аналогичной теме про Асус, там его ,наверно, можно удалить.
Внимательно перечитайте первый абзац.
Спасибо, все нашел
Подскажите пожалуйста будет ли работать процессор Xeon E5450 на материнской плате GA-G31M-ES2L (rev. 1.x)? Есть смысл покупать процессор или нет ?В коментариях пишут что на материнке GA-G31M-ES2L rev:2.0 процессор Xeon E5430 запустился, вот не знаю запуститься на первой ревизии или нет , подскажите пожалуйста.
Скорее всего да.
Спасибо , значит закажу проц .
Глубоко Уважаемый IdeaFix.
Столкнулся с такой ситуацией .
Установил E5420 на материнку Системная плата GA-P35-S3 rev1.0 c установленным модом F8.
При любых изменениях в Биосе (даже даты , или времени) .
В загрузке Windows зависает , и кидает в бесконечную перезагрузку .
В чем может быть такие проблемы .???
Скорее всего в памяти оперативной. Отключите (по F8) автоматический ребут WINDOWS и посмотрите код БСОДа.
Добрый вечер, можно ли поставить 4х ядерный xeon на G31M-S2C ?
Скорее всего да.
P43T-ES3G + Xeon X5460 Использую ваш биос. Обнаружил следующую вещь:
Биос F7 — процессор корректно определяется, но нет SLIC
Биос F8 — SLIC есть, но видимо нехватает микрокода (SSE4.1 и VT-x отсутствуют)
Не могли бы вы дополнить F8-SLIC биос микрокодом (или F7 SLICом)?
Что за процессор?
Xeon X5460 SLBBA (E0)
http://www.cpu-world.com/sspec/SL/SLBBA.html
Переделал 771 версию F8 и сделал слик на обе. Должно работать. Просто у гигабайта есть особенность некоторых версий в некоторых платах, которая может влиять на успешность модификации. У данной платы этой особенности нет.
Спасибо большое!
Протестировал все 3 обновленных биоса, все работает, процессор определяется корректно, активация выполняется.
Два человека выше писали про проблемы с непрошивающимся F8 биосом. Видимо проблема не в прошивке, т.к. у меня на такой же плате и даже с таким же процом нормально прошились 4 разных F8 включая оригинал, сейчас оставлен F8-SLIC.
Плата: GA-P43T-ES3G rev. 1.3 (F8-SLIC)
Процессор: x5460 (E0)
Память во время прошивки: Kingston 1x4Gb
Более того, с F7 биосом, который рекомендовали выше, память не завелась на штатных 1600MHz (хотя плата номинально поддерживает 1600 в режиме оверклока), с F8 — все ОК, пока оставил работать на 400FSB (процессор 3.8ГГц при 1.25v, 2x4Gb памяти на штатных 1600). С F7 биосом уже на 390 FSB даже не стартовал.
Забыл написать: прошивал через Q-Flash, c 8Gb флешки (FAT32)
Подскажите, а чем шить-то? Стандартными средствами (Q-Flash, @BIOS), или есть какие-то нюансы?
я предпочитаю шить из самого BIOS или по alt+f2 из пост скрина, но формально нюансов нет.
Понятно, спасибо попробую.
Прошу модифицировать прошивку для Gigabyte GA-P41-ES3G со SLIC.
Готово
На Gigabyte GA-EP45-UD3L прошивка GA-EP45-UD3LR будет работать?
Нет.
На Gigabyte GA-8I945PL-G пойдет «Intel Xeon E5440»?
945-ые чипы не умеют четырехъядерники ни в каком виде. С очень большим трудом умеют шину 1333 и часто не поддерживают процессоры поколения Core. В Вашем случае потолок — Xeon W5080, но имхо игра не стоит свеч.
На GA-EP43-S3L пойдет Intel Xeon E5440?
И почему обнова для биоса перечеркнута для данной мат. платы?
На GA-EP43-S3L пойдет Intel Xeon E5440?
И почему обнова для биоса перечеркнута для данной мат. платы?
Подойдет биос от GA-EP43-DS3L?
С ней были проблемы.
Какие именно? На сайте гениус проверен на работоспособность?
С гениуса биос работает, его првоерило несколько человек с клокеров, а у меня cbrom если и заливал микрокоды штатно, то они не использовались системой. Т.е. мод фактически не был модом.
У меня E5440 на GA-EP43-S3L. Мод с Гениуса. Работает более года.
Уже скачал с сайта в первой ссылке биос для Gigabyte GA-EP43-S3
Здравствуйте. Имеется материнка g41mt-s2 rev 1.3 Socket 775. Имеется проц Intel Xeon E5405 Socket 771 с переходником. Ставить пока не ставил. Был ли у вас опыт работы с таким чудом? Потянет ли мамка проц? Спасибо.
Я не видел 99.9% плат для которых делаю моды. На клокерах в faq есть ссылка на протестированные платы, на список. Косвенно, признаком того что всё работает может быть наличие BIOS у меня (я делаю только по запросу, можно найти в коментах человека кто просил и у него поинтересоваться) или у гениуса.
Доброго времени суток. Материнка Gigabyte GA-EP31-DS3L хеш-суммы на модифицированный биос для 771 взятый на этом сайте по ссылке выше и с http://genius239239.myweb.hinet.net/771/ не совпадают 🙁 Что делать? Какой шить-то, чтоб не запороть? Буду признателен за ответ.
Любой. Биосы разные. По разному сделанные. Хэши одинаковые иметь не обязаны.
Здравствуйте, материнская плата Gigabyte GA-G41M-Combo (rev. 2.0), процессор Xeon E5450 — без каких-либо прошивок все заработало сразу, процессор появился, но появилась проблема в виде високой задержки (latency) тормозит звук и т.д., в чем может быть проблема?
Блока питания, охлаждения северног моста и пр. хватает? BIOS сбрасывали перемычкой?
Спасибо за ответ, вроде как высокая задержка вызвана софтом (драйвер или сама ОС) — при загрузке с флешки задержек не было.
Здравствуйте! Плата GigaByte GA-P35-DS3P rev. 1.1. В списке не нашел. Стоять будет E5440 — уже приехал с Китая. Не могли бы вы сделать мод для биос (GA-P35-DS3P rev. 1.1).
Попробуйте повнимательнее почитать… хотя бы то, что выделено жирным в исходном сообщении.
Извините. Сделал как обычно — по русски. Сначала написал — а когда уже написал, увидел. Всё скачал. Всё работает. Спасибо
Доброго дня!У меня плата Gigabyte ga-g31m-es2l. Купил Xeon e5450, прошил биосом от Гениуса, заводится, проц. определяет, начинает загружать винду и выключается комп. В чем может быть причина? Грешу на блок питания, или что еще проверить? Заранее большое спасибо.
0. Кулер.
1. Память и её делители.
2. Блок питания.
3. Слетел режим дискового контроллера ata/ahci (хотя g31 вроде ahci не умеет).
Комп именно выключается или в ребут уходит? Если в ребут — жмите Ф8 и отключайте автомат. перезагрузку и изучате БСОД. если выключается — ПРОЫЕРЬТЕ КУЛЕР. Возможно он не верно установлен и система уходит в защиту по перегреву.
Добрый день!Комп выключается, без ребута. Поставил штатный кулер, не загружает винду, только начальная загрузка, и выключение. Также не видидит мышь через usb, на всех портах, при этом флэху определяет корректно. В биосе вся поддержка usb включена, бп дохлый, но пробую включить без видеокарты. Память-стоит одна планка на 1 гиг.
Давайте продолжим на оверклокерс.ру
У меня было такое с памятью 667 мгц так только выставил в биосе на 800 мгц всё заработало!!!
Имееться плата:»Gigabyte GA EP45-DS3″и xeon E5450,как то ранее скачал под неё микрокоды-а теперь зачёркнуты,в чём дело-не работоспособен?Стоит прошивать или нет?
Если ранее обговаривался этот вопрос-прошу прощения за повторение,видимо не заметил.
Лучше перекачайте с гениуса
1.ЦП запустился без каких либо ограничений на родном биос(F6).Проверил показатели множителя,разгон-всё в норме,энерго-сберегающие технологии работают.Проверил производительность в играх по отношению к старенькому Е8400-разница была 8-15 кадров,меня это малость удивило.
2.Скачал с китайцев биос(F10b)-НЕ СТАБИЛЕН!!!!В разделе SPD Memory отсутсвуют делители-при этом биос виснет намертво.На этом беды не закончились,думал по началу обойдусь небольшим разгоном-но зайдя в Винду,обнаружил что отвалился инет.Он вроде как есть-через диспетчер проблем никаких-но страницу найти не может-на соседней системе инет есть(питаются от одного роутера).
3По сему-прошу сделать мод на версию биоса(F6)-он единственный стабильный во всех смыслах.За ранее спасибо.
Если на Вашем f6 видны доп. инструкции им еняется множитель — он уже содержит все микрокоды. Для gigabyte это нормально.
Так то да,однако на «F10» производительность в разы выше.На 4-10 кадров FPS выше чем при разгоне до 3.5 на «F6»-видимо не все инструкции работают-как ещё объяснить такую разницу?!
Разный страп, разные настройки памяти. От того первая версия медленнее. но стабильнее, а вторая быстрее и глючнее. Дело не в инструкциях.
Решил проверит F8-полный крах-никакого разгона,производительность F6,ну может на 1-2 кадра в «+».Инет отвалился-проблему решил прописью протоколов в ручную.Так и остановился на «F10»-стабилен на штате,спокойно гонит до 3.5ГГц,но для дальнейшего разгона требуется снижать частоту память,которая как писал ранее-глючит.В любом случае спасибо за помощь.
Ещё такой вопрос-может не совсем по теме-на «Gigabyte GA P35-DS3″стоит ли ставить xeon E5450?
Почему бы и нет, в номинале точно встанет.
Здравствуйте! У меня плата GA-EP45-DS3L и Xeon x5460 SLBBA (E0). Так вот, на версии f11b, которая выложена тут у вас, проц не гонится. Специально скачал с оф. сайта разные версии биоса и потестил. Последняя версия, на которой возможен нормальный разгон, f8. На всех после нее проц нестабилен даже на 3.5 Ггц, а может и раньше!
Посему был бы премного благодарен за модифицированную f8.
Готово
сейчас на руках такая плата — прекрасно себя чувствует на F11b.
Разогнал e5450 до 3.6МГц (шина 1600МГц) — простым поднятием шины и фиксацией частоты PCIe и множителя памяти (авторазгон — standart mode).
Никаких проблем. Брал на гениусе.
Здравствуйте! Имею камень «QuadCore Intel Xeon X5460, 3166 MHz (9.5 x 333)», материнка»Gigabyte GA-EP43-UD3L». Какой модифицированный BIOS мне подойдет!? Заранее спасибо!
Внимательно перечитайте исходный пост.
Тобешь вот этот BIOS будет в самый раз «Gigabyte GA-EP43-UD3L (F9)»
Либо он, либо вариант от Гениуса.
Все ясно, большое спасибо!
Хочу поставить процессор Xeon X5450 вместо CoreDuo 2500? материнская плата GA-P31-S3G в списке плат обозначенных выше имеется. Нужно ли менять БИОС который уже зашит, версия БИОСА=P31S3G.F7d… и будет ли мать работать с этим процом… подскажите пожалуйста…
У гениуса же есть
Подойдет ли биос от Gigabyte GA-G41MT-S2 v1.x к материнке GigaByte GA-G41MT-ES2L (rev. 1.0?
Нет
Добрый вечер. Мать GA-G31M-ES2L rev2.3 хочу поставить x5260, если не затруднит сделайте мод биос. Ps: Огромное вам спасибо!!!)
Ещё вопросик если можно, думаю может е5420 поставить 2,5 4 ядра или всё же х5260 2 по 3,33 герца? По цене 5260 стоит 235 гривен а 5420 350гривен. В бенчмарке 5260 набирает 2400 очков, а 5420 3500 балов…
Зависит от задач. Современные игры любят много ядер.
У гениуса готовый есть.
Уважаемый IdeaFix:….. Заказал с Китая msi (ms-7519 ver 2.1)p43 -c51 . И поставил Xeon e5450. Прошил биос Вашей прошивкой . Но .. температура при нагрузке процессора в 98 % поднимается до 82 градусов . Это много . Охлаждение хорошее. На другой плате более 70 не поднималась температура . А здесь 80-82 . Южный мост накаляется очень сильно (Действительно горячий). Хотя если ставлю процессор dual core e5700 всё ОК. Южный мост слегка теплый .Помогите советом ..
На клокерах в FAQ по 771 всё написано. Суть в том. что есть ложь. есть наглая ложь, а есть программный мониторинг. Скорее всего у Вас температура на 15 градусов ниже. Правьте TJMAX
здравствуйте. можно ли вас попросить выложить биос для материнки Gigabyte ga-g31m-es2c rev.1? спасибо
А у гениуса точно нет?
извиняюсь за глупый вопрос, но это вы о чем?)
Да как бы сказать покультурнее, Вы читали хотя бы то, что выделено жирным в исходном посте?
Доброго времени суток, уважаемый IdeaFix,
Вопрос такой: подходит ли выложенный здесь биос GA-P35-DS3L (F9) для rev 2.0 этой материнки? Скачал, перепрошил, биос встал нормально, но материнка под ним работает как-то странно. Такая же материнка rev. 1.0 c этой прошивкой работала превосходно, разгонял Xeon E5450 до 4 ггц легко, однако на rev. 2.0 всё значительно хуже.
Если биосы отличаются для разных ревизий, не могли бы вы помочь с rev.2.0?
PS. У гениуса есть, но не скачивается.
Заранее благодарен за ответ!
Сходите на сайт гигабайта — сравните ссылки на закачку оригинального F8 для rev1 и rev2 — они будут одинаковые. Гигабайт — нормальная контора и при несовместимости биосов ревизий испольует разную нумерацию (F1-F10 и FA-FZ например). Более мне сказать нечего ибо сам не пробовал эти платы.
Добрый вечер! Нужен микрокод для GIGABYTE GA-P43-ES3G при установке E5440 или Е5460? Нашел микрокод у вас только для GIGABYTE GA-P43T-ES3G, но это ведь другая материнка.
1. Платы разные.
2. У гениуса есть BIOS, просто внимательно перечитайте пост.
Увидел и скачал прошивку. Можете пояснить текст в скобках рядом со ссылкой (F14 только 45/65nm микрокоды). Подойдет эта прошивка для ревизии моей материнки, у моей ревизия 1.0? Не подскажете с помощью какой программы можно залить прошивку и ссылочку на нее?
1. Текст в скобках означает что в BIOS присутствуют только микрокоды на процессоры техпроцессом 65nm и 45nmпоколения CORE/Xeon
2. Шить либо @BIOS (на сайте гигабайта) либо Q-Flash (с флешки прямо из BIOS).
Здравствуйте!
Пожалуйста, сделайте модификацию для моей платы. Ревизия 1.0 Версия биоса F9 (последняя). Спасибо за внимание.
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-g41m-es2l_10/download/
готово
Тоже нашел на гениус биос для GA-G31M-ES2L (rev. 2.x), но так и не понял, после прошивки какой ксеон пойдет?? дайте полный ответ, очень буду благодарен.
http://genius239239.myweb.hinet.net/771/
Here are download links to LGA775 motherboard , that i injected stepping C0 、E0 、G0 771 microcode.
It can be used for X54xx 、 E54xx 、 L54xx 、X52xx 、L52xx or …(C0、E0、R0) or other stepping G0 cpu(E53xx、L53xx、 Xeon 51xx or …).
Что именно Вам не понятно?
Все з серии X54xx 、 E54xx 、 L54xx 、X52xx 、L52xx подойдут к GA-G31M-ES2L (rev. 2.x)?
Чисто технически да. С одной стороны могут быть проблемы с экзотами типа L5405/L5408, с другой, наверняка будут проблемы с X5472/X5492/X5492, ибо шинка 400MHz, но народный любимец E5450 должен работать нормально.
Здравствуйте!
Проблема в следующем. Изначально была связка XEON L5408+GA P35-S. Какой биос стоял китайский или ваш, не помню. Проработало это все стабильно недели полторы. Затем начались периодические проблемы, а именно, включаешь компьютер, все вентиляторы начинают шуметь, но до загрузки поста не доходит, система уходит в постоянную перезагрузку. Приходилось по несколько раз включать, выключать и с горем пополам он включался. Но где то через месяц компьютер окончательно перестал включаться, что с ним только не делали, постоянно при включении уходил в перезагрузку. Поставили корку Е 7300, все стабильно включается и работает. Решили что дело в матери, приобрели GA P45-UD3R. Система стартонула без проблем на родном биосе. На всякий случай решил китайский поставить. Связка так же проработала без проблем месяц и все по старой, уходит в постоянный ребут. Может ли проблема заключаться в биосе или все таки она в процессоре? И еще забыл указать, стоит память корсаир 1066 мгц, может дело в ней?
P.S. сделайте мод биос для GA P45-UD3R.
1. Мод есть у гениуса
2. У Вас умирает наклейка-переходник.
Добрый день!
Имеется плата: Gigabyte GA-G41MT-ES2L (rev 1.1)
Подойдет ли биос от Gigabyte GA-G41M-ES2L?
Если нет, то большая просьба сделать мод, хочу воткнуть x5450
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-g41mt-es2l_11/download/
Заранее благодарен!
Нет не подойдёт. Большая просьба перечитать исходное сообщение\пост.
Сделайте пожалуйста биос на gigabyte ep45-es3 очень надо.
У гениуса нет?
Нет сайт гениуса не открывается. Сделай мод на биосе f9
Немагу скачать не открывается. Мод желательно сделать на f9
Чуть позже.
если тебе лень то перекачай мне с гениуса.буду благодарен если сделаешь
Если оно реально ES3 — я ткую плату не нашел, если оно DS3 — я в своё время не смог эту плату замоддить. Там какие-то особенности в BIOS.
Большое спасибо за помощь! Я так и предполагал, что дело в ней. Уже заказал себе новую.
Добрый день. У меня плата на работе GA-G41MT-S2P (rev 1.4) решил проапгрейдить, за свой счет (долгий вопрос),купил X5460 уже готовый. Надо бы биос перепрошить, скачал у geniusa и у вас, сравнил «оригинальные» = хеш-суммы не сходятся, даты не сходятся: у вас 2011 год, у гениуса 2013. Ваш G41MTS2P_SLIC.F3 вы модифицировали с оригинала «гениуса» 2011 года, или уже с 2013?
Теряюсь в догадках, что выбрать — ваш файл или geniusa? И желательно чтобы Slic присутствовал.
Пардон, если подобные вопросы уже вам набили оскомину, и заранее спасибо.
Хэши оригинала и мода не совпадут никогда, ибо мод — не оригинал. Хэш не есть абсолютная величина. Это контрольная сумма файла и если хэш в заголовке не совпадёт с хэшем фактическим — будет crc error и ничего не зашьётся. У меня версия скорее всего последняя из имевшихся на момент создания мода, у гениуса я не знаю что. Я всегда стараюсь модифицировать образа с официального сайта. СЛИК у гениуса точно нет. В принципе, изготовить СЛИК мод из образа гениуса Вы можете самостоятельно.
Теперь понял. Скачал с оф.сайта Gigabite, сравнил с Вашим «оригиналом» всё совпадает. Поначалу думал, что Вы брали у «гениуса» и потом допиливали его файл, в т.ч. вставляя слик.
Спасибо
Установил в плату GA-G41MT-S2P (rev 1.4) процессор x5450. Всё работает стабильно, заводится сразу, сильно не разогревается. Спасибо Вам за сайт и модифицированный BiOS.
Также тестировал на этой плате Xeon l5408. Плата думает 5-20 секунд после включения и затем грузит биос. Проц работает нестабильно. Были подвисания. Иногда плата вообще отказывалась грузить биос.
Добрый день.Скажите пожалуйста,а на Gigabyte ga-ep43t-s3l подойдет intel xeon l5420?
Да. Теоретически. Практически нужно пробовать.
Доброго времени суток! Скажите подойдёт ли БИОС GA-G31M-S2L на материнку GA-G31M-ЕS2L или между ними много различий? Можно ли сделать к ней мод под XEON L5410. Заранее спасибо.
Не надо шить несовместимое. У гениуса точно нет мода?
Добрый вечер! Установил процессор E5440 на плату Gigabyte GA-P43-ES3G (биос установлен F8, хотя последний родной F14). Биос не перепрошивал на вашу прошивку. Все запускается и работает. Обязательно нужно перепрошить биос на здешний? Или можно оставить и так? Чем грозит если оставить как есть?
Если в CPU-Z видно инструкции SSE 4*/VT-* и множитель плавающий (6-8 кажется у Вас) то ничего делать не нужно.
Добрый день!
Вроде инструкций SSE 4 и т.д. не увидел, а вот множитель 8,5. Впрочем, посмотрите по ссылке скриншот CPU-Z.
https://cloud.mail.ru/public/8Q2q/UjNJutN4F
Есть ощущение в необходимости перепрошивки. Если все-таки ее не делать, то чем все-таки грозит это?
Нужно обновляться. Множитель станет переменным и появятся инструкции.
Уважаемый IdeaFix можете сделать мод биоса для материнки ga-73pvm-s2h
Хотелось бы установить что-то из этого Е5450; E5430; E5420; E5410; L5430; L5420; L5410
Заранее спасибо.
у Гениуса есть готовый.
Я вас категорически приветствую. Не увидел BIOS на GA-G41MT-D3 (rev. 1.3) Где взять его? И нужен ли ему SLIC?
У гениуса есть как раз на 1.3 ревизию, а нужен SLIC или нет — это уже Вам решать. Процессору пофиг есть он или нет.
Скачал биос Gigabyte GA-EP43-UD3L, поставил Intel(R) Xeon(R) CPU E5450 @ 3.00GHz, работает без глюков, Спасибо за проделанную работу!!
Встанет ли xeon e5450 (e0) на GA-EP45T-ud3P? Заранее благодарен авторам
Думаю да.
Подскажите пожалуйста.на матьasrock g31m vs2 встанет Е5450 ??
да
Добрый день IdeaFix, подскажи пожалуйста. Данные материнские платы (GA-P43-ES3G):
http://www.aliexpress.com/item/100-original-All-solid-state-desktop-motherboard-for-gigabyte-GA-P43-ES3G-DDR2-LGA775-P43-Gigabit/32292244221.html
http://www.aliexpress.com/item/100-original-desktop-motherboard-mainboard-for-Gigabyte-GA-P43-ES3G-P43-ES3G-DDR2-LGA-775-Gigabit/32291484656.html
подойдут под — процессор Intel Xeon 5450?
Нужно ли прошивать материнку или встанет и без этого. И если встанет и заработает, то есть ли смысл перепрошивать?
1. http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/3/#gigabyte ищите тут, вроде на C0 ревизию есть попробовавшие и подтверддившие работоспособность.
2. Можнос качать оригинальный BIOS с сайта гигабата и глянуть программой intelmicrocodelist есть ли там зеонные коды, но не зная что за биос придете из китая 9версия) говорить не о чем.
Получается если я закажу данную материнскую плату, то мне её в любом случае придётся шить. Но тогда какой прошивкой? Та что в шапке статьи — GA-P41T-ES3G ? Но тогда вопрос в другом. Если у меня другого работоспособного процессора под эту мат. плату нет, я естественно прошить не смогу БИОС, ибо есть вероятность что система не запустится точно?
Не подскажите пожалуйста, какие материнские платы точно подойдут без заводки — прошивки?
И после того как например заведётся система, то я смогу её прошить уже с этим же процессором, чтобы окончательно не было проблем, или нужно будет искать временного донора?
Без понятия. Вероятность всего есть всегда. Я конечно мог бы выкачать все версии BIOS’ов под все гигабайты, прогнать их интелмикрокодлистом и построитьк вадратный массив с поделями по горизонтали и версиями по вертикали, а в пересечении галочка или крестик — есть или нет, но изивините, это Ваши надуманные проблемы и решать их Вам. Серьёзно.
С данной материнской платой — ASUS P5P43TD процессор Intel Xeon 5450 точно заработает? Китаец вроде так подсказал.
В номинале заработает без проблем.
Из опыта ИдеяФикс, подскажи пожалуйста, какая теринская плата лучше будет — ASUS P5P43TD или GA-P43-ES3G ?
Имхо очень близкие платы. тут на расположение/количество слотов и пр. эргономику лучше ориентироваться.
Привет. Ситуация — установил указанный биос из шапки на Ep35-DS3L с X5460. SSE4.1 появилось, но множитель 6-9, вместо 6-9.5. В чем может быть проблема?
Прошу прощения за свою невнимательность — не увидел параметр fine cpu clock ratio. Вопрос снят, спасибо за биос =)
Привет! Возможна ли такая конфигурация Ga945GM-S2 & Xeon 5050 ?
Да, но зачем?
доброго времени суток.помогите плиз-приобрел ксеон е5450 -хочу поставить в gigabit g41 или в Asus P5KPL-AM SE-но говорят что нужна препрошивка биоса.а я новичок в этом .Помогите пожалуйста.С Ув.Алекс.
Перепрошивка действительно нужна, BIOS’ы есть либо у меня, либо у гениуса. Все ссылки в тексте поста.
Добрый день.
Не обнаружил здесь биос под Gigabyte GA-EP45-DS3, точнее мат плата сверху страницы вообще зачеркнута. То есть биос модифицировать не нужно под Е5450 (под аналог Q9560 биос F8 по оф. сайту) или для этой мамы биос невозможно модифицировать на 771?
С уважением,
Если зачеркнуто, значит мод не шился или кирпичил плату. У гениуса есть, правда с версией не уверен.
Можете подсказать, где посмотреть у гениуса этот мод? Спасибо.
Промотайте на самый верх страницу и найдите текст «ПОЖАЛУЙСТА, СКОНЦЕНТРИРУЙТЕСЬ И ПРОЧТИТЕ ХОТЯ БЫ ТО, ЧТО ВЫДЕЛЕНО ЖИРНЫМ!«
Ясно, не обратил внимание, что это гениус. Там я смотрел, тоже мод удален почему-то.
Удалён или недоступен? Просто там прелести облачного хранения….
Уважаемый IdeaFix. Заранее извиняюсь, если Вас уже достали просьбы, описанные выше по модификациям, но! Внимательно прочитав то, что было написано жирным шрифтом сверху, а также увидел перечёркнутую плату от Gigabyte [‘Если зачеркнуто, значит мод не шился или кирпичил плату’], отправился на сайт Geniusa, в поиске всё той же модификации Gigabyte GA-EP45-DS3 под процессор Xeon E5450. Но на файлообменнике MEGA, куда меня перенаправил сайт Genius-a, меня сразу «приветствовала» надпись «Файл, который вы пытаетесь скачать, больше не существует»… Вопрос: возможна ли вообще модификация BIOS платы GA-EP45-DS3 под Xeon E5450 или это действительно невозможно? Заранее благодарен за внимание.
У гениуса все прелести облачного хранения к сожалению… а моё поделие кирпичило или не шилось. Я могу попробовать еще раз, но проверять-то Вы будете на себе…
Да, файл у гениуса на облаке удален. На просторах нашел такой Ваш вариант http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=11910858#p11910858
От потребителя не поступало жалоб на кирпич от этой сборки, не припомните? На форуме вроде больше не обсуждалось.
К сожалению не помню. Помню что там уже был какой-то мод с обновлёнными фирмварями, причем фирмварями таких устройств, которых на плате нет.
На версии с оверклокеров ошибка checksum выходит.
Модифицировал версию F9, поставил все микрокоды 775 и 771, поставилась и завелась на ga-ep45-ds3. Множители 6-9 (vt-x), sse4.1 работают. Процессор E5450.
Можете поставить себе на сайт, вдруг кому-то еще пригодится. http://rghost.ru/7Y8TVb5HP
Файл будет лежать 90 дней.
Чужого не выкладываю, версия с оверклокеров это что?
Версия с оверклокеров — это по ссылке выше мод из биоса версии F10b. Он не встал, сработал DualBios и откатился, как и мод из F8. А собраный мод из F9 поставился (с обоими микрокодами 771 и 775 на 45 и 60 нм).
«У гениуса все прелести облачного хранения к сожалению… а моё поделие кирпичило или не шилось…»
Доброго времени суток! Начитавшись выше комментов о материнской плате GA-EP45-DS3, автоматом написал, что у меня процессор также Xeon E5450- нет! У меня Xeon E5472, работающий на этой же плате, но на 1600 шине! Извиняюсь за ошибку.
«Я могу попробовать еще раз, но проверять-то Вы будете на себе…»
Если не трудно, сделайте, пожалуйста — потестю — обязательно отпишусь. По крайней мере, на «родном» BIOS F10 Beta он стартует и работает как бы «нормально», но функций этого процессора E5472 там нет…
https://yadi.sk/d/5QabRbMvjBNkS — вот. Только сначала оригинал прошейте, а то вдруг он тоже не шьётся…
Товарищ автор, подскажите, пожалуйста, хотел поставить биос на gigabyte ga-Ep45-ud3lr, в ней стоит xeon x5460, у Вас указана версия F11. Это версия Вашего биоса или у меня должен стоять биос F11, чтобы Ваш биос поставился?
Желательно сначала шить оригинал, потом мод той же версии.
Добрый день! не нашел мод для ga-ep43t-s3l. Можно ли заказать?? и будет ли она вообще работать с xeon e5450
У гениуса всё есть
Привет! А кто такой Гениус? Как его найти? Очень нужна инфа совместимости материнки GA-EP43T-S3L и Xeon E5450
Внимательно прочитайте жирным то. что написано в самом начале поста перед списком со ссылками.
Здравствуйте!
Читал последние комментарии в этом посте, решил всё на себе проверить.
GA-EP45-DS3, тот самый БИОС F10b, модифицированный вами. Результат немного предсказуем: дальше проверки CRC не доходит, спикер издаёт несколько щелков с периодичностью где-то раз в пять секунд и всё. Слил прошивку из резервного биоса путём закорачивания микрухи.
Можно попросить вас сделать модификацию ещё раз? Причём, чтобы найти, где сбой, в нескольких вариантах: «F10b+CPUID+SLIC+ROM», «F10b+CPUID+SLIC», «F9+CPUID+SLIC+ROM». Извиняюсь, что прошу много, просто у вас это быстрее получится, я только амишный биос модифицировал. Если сейчас некогда — буду благодарен хотя бы за последний вариант.
С уважением, Иван.
https://yadi.sk/d/5QabRbMvjBNkS только оригинал и оригинал + микрокоды. Слика для чистоты эксперемента нет, о каком ROM речь идёт не понял. Тут так админка устроена что коменты по дате а не по веткам — не уследить 🙁
Подтверждаю полную работоспособность 10b с микрокодами. Сейчас пишу с этой машины.
Обновил запись, спасибо!
Версию со SLIC не будете делать?
Кстати, запись уже не зачёркнута, но сслыки там таки нет.
Ссылку обновил. SLIC нужен?
Да, было бы неплохо. И проверить вообще. Ну и чтобы здесь уже полный комплект был.
Проверяйте. Кстати. будет обидно если это авардсликтул ломает прошивку и кирпичит плату.
Взлетело.
Сертификат подцепился, активировалось, работает.
Здравствуйте. Прошил GA-P35-S3L (rev. 1.0) поставил X5260
При включении вентиляторы крутятся несколько секунд, затем останавливаются. Потом опять крутятся, потом останавливаются — и так по кругу. Память одним модулем, пробовал ставить другую — результат одинаковый. Что может быть ?
оговорился — GA-P35-S3 rev. 1.0
Как и чем шили? С родным процессором работает? Если да — проверяйте наклейку на новом проце, качество обрезки ключей и верность его установки (по стрелке. а не рядом со старыми ключами).
Привет. А GIGABYTE GA-EP43-S3L поддерживает ксеон? Почему зачеркнуто?
Поддерживает. С моим модом были проблемы. У Гениуса рабочий.
Добрый день! Нужен микрокод для GIGABYTE GA-945gсм-S2 при установке E5440. Здесь на сайте не нашел. Очень надо. Спасибо.
Это не врозможно. 945-ый чипсет не умеет 4 ядра.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Материнская плата gigabyte GA-965p-DS3 ( rev 3.3)- Не запускается процессор xeon E5450 (C0-SLANQ), вентиляторы крутятся, но биос не издает никаких звуков , пустой черный экран, т.е. ничего не происходит. биос не трогался-F10. Что это может быть,что делать?
Добавлю: процессор был куплен уже готовый , с пропилами в местах для ключей ,и с переходником. (сокет не подрезался). проц.установлен строго по ключам .
Оставьте одну плашку памяти, которая гарантированно держит 800, а лучше 1066 мегагерц. Сбросьте BIOS, пробуйте.
Так же не лишним будет испытать проц на другой плате на чипсете p31 и выше.
Память стоит (667мгц) по 1 Гб х 4 т.е. 4Гб . (максимально плата поддерживает 800мгц. ) . А вообще эта сист.плата gigabyte GA-965p-DS3 ( rev 3.3) поддерживает xeon E5450 (C0-SLANQ) ? Не нужно ли заранее установить какой-то мод.биос. и не повлияет ли такой мод. биос на прежний процессор Intel Core 2 Duo E6550 который стоит сейчас ( пришлось обратно поставить т.к. Xeon не завелся).
Официально 965-ый не умеет шину 1333, но его «пугают» калёным железом и он работает на этой частоте. При этом память всегда заводится на 800. разгон по шине на треть (с номинальных 1066 до 1333) — уже стресс для северного моста, а 4 модуля памяти — двойной стресс. Оставьте один модуль для проверки. Мод. биос нужно шитье сли нет микрокодов в родном. Если у меня или у гениуса есть мод — значит его кто-то попросил и нужно шить.
Проверить на другом чипсете нет возможности.
Не подскажите, а почему в программе cpu-z частота процессора xeon e5450 (C0) показывает не 3000 Mhz, а 1999 Mhz? Можно ли ее увеличить ?
Какой множитель показывается? Дайте нагрузку тестом винрара или 7зипа и посмотрите на частоту.
Множитель показывает x 6 (6-8.5). А что значит «дать нагрузку тестом винрара или зипа»? как это сделать ?
Раз 6х — это нормально, он просто бережот энеррию 🙂 Запускаете 7zip и далее меню «сервис» а там «тестирование производительности». Множитель быстро станет 8.5
Во время тестирования ничего не изменилось, множитель показывает 6.0 Частота процессора 1999-2000МГц. Так почему же все таки не 3000 Мгц или хотябы 2600МГц, а только 1999 ? Это как то связано со степпингом C0-SLANQ ? Или с чем это связано?
а в BIOS множитель не заблокирован на 6?
Здравствуйте! Помогите с биосом на Gigabyte GA-945P-S3 v1. Не могу найти(
прошу прощения! понял что не получится(
Только двухъядерники и то если мамка поддерживает core2duo.
Здравствуйте, поставил процессор Xeon X5460 4-х ядерный, на материнку ASRock G41M-VS3, и столкнулся с проблемой по установке Windows 10, мол процессор не поддерживает его. Буду очень признателен помогите, можно ли сделать микрокод для решения такой проблемы, ошибка при установке «процессор не поддерживает CompareExchange128»
Вы не читаете — я не пишу…
извините, я прочитал но мне всё же непонятно как устанавливать этот микрокод, больше меня интересует возможно ли установить Windows 10
1. У Вас материнская плата Асрок, а в шапке написано Гигабайт.
2. Какой у Вас BIOS мне не известно, может от genius с микрокодами от 2008 года, может мой отсюда с микрокодами от 2010 года, а может и оригинальный без микрокодов вовсе.
Но Вы почему-то упорно не читаете, или не анализируете прочитанное. Я вот не верю что Вы читали… ибо если бы читали, нашли бы минимум два варианта готовых биосов с микрокодами и тему на оверклокерс.ру с FAQ и инструкциями по модификации.
Прочитанное мной всё равно останется не понятным, потому что не всем дано этого понять, вот я и прошу о помощи профессионала, из программы CPU-Z есть такая информация на счёт биоса:
Название производителя BIOS: American Megatrends Inc
Версия Bios P.1.90
Дата версии выпуска Bios 10/01/2013
Возьмите любой готовый биос по ссылкам из коментария выше, в чем проблема?
Вот сюда нажмите http://ideafix.name/?p=1668 и подумайте почему не нажали раньше…
спасибо большое, вы извините меня за столь глупые вопросы, ну вот допустим я выбираю из списка биос, как его обновить? просто меня интерессует один немаловажнейший вопрос, после обновления можно будет windows 10 поставить?, может просто нет смысла всё это делать?
Да, можно. В общем, можно установить BIOS со SLIC (из папки 771SLIC), потом активировав 7-ку обновиться до 10-ки и в будущем 10-ка будет активироваться на этой материнской плате сама. Инструкции по обновлению асроков есть на сайте асроков, там встроенная в BIOS утилита обновления (с флешки можно образ подсунуть).
Спасибо большое, буду пробовать отпишусь потом как сдлеаю
Уважаемый IdeaFix, прошу Вас, по возможности выложить BIOS для м/п GA-X38-DS5 (F7F) для поддержки ЦП XEON X3363.
Готово.
Просто я после замены процессора уже устанавливал 10-ку, пишет что процессор не поддерживает CompareExchange128 в Windows 10
Я в отчаянии. Е5440 в стоке и с GAMMAXX200 на P43T-ES3G ну ни как не хочет работать на адекватных температурах. Уже 3 раза перепрошил биос, в т.ч. и взятым с этого сайта.
с этим на оверклокерс.ру в тему по 771 моду. Там естьс екция по шлифовке кулеров…
Здравствуйте, я заказал процессор intel xeon e5450 с степингом E0 материнская плата у меня вот такая: http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-ep45-ud3_10/
Хотелось бы узнать нужно ли модифицировать биос чтобы установить Win 10 64 бит, или обновления биос с офф. сайта должно хватить чтобы все работало?
В общем с гигабайтами иногда везет, но зашейте на всякий случай биос от гениуса. Та микрокоды от 2008 года. Если не взлетит — сделаю от 2010 года.
Hello, I need Bios with microkode for Xeons for MB Gigabyte GA-EX38-DQ6 Very Thanks
Ночью сделаю.
Подскажите, запутался. На этой плате будет работать X5460 E0?? и что такое XEON DP ???
Сапсибо за ваш ответ.
Не будет. Xeon DP — это Xeon DP… такой, который работает в двухсокетных конфигурациях. К этому семеству относятся все процессоры 5-ой серии. Т.е. у Вас на X38 сипсете не будет работать X5460 E0. Прочитайте FAQ, где там запутаться можно?
Уважаемый IdeaFix, прошу Вас, по возможности выложить BIOS для м/п GA-EX38-DQ6 (F4B) для поддержки ЦП XEON X3363.
Готово
спасибо
Уважаемый IdeaFix, прошу Вас, по возможности выложить BIOS для м/п GA-EX38-DS4 для поддержки ЦП XEON X3363.
Готово
спасибо
Уважаемый IdeaFix, прошу Вас, по возможности выложить BIOS для м/п GA-Q35M-S2 для поддержки ЦП XEON X3363.
Готово.
спасибо
РЕбят нужен биос гигабит ga-8i945gmf-rh под xeon 5160, если не вы то уже никто мне не поможет((
Эта плата не совместима ни с процессорами поколения Core ни со 1333 шиной. Ничего не выйдет. Причем первая несовместимость скорее всего по питанию, т.е. совсем-совсем аппаратная.
Gigabyte GA-P35C-DS3R (rev. 2.0)
Сменил процессор Core 2 Duo E6750 на Xeon E5450, при включении черный экран, но кулеры работают. Вернул старый процессор, прошился модифицированной прошивкой (ideafix.name/stuff/ga-p35c-ds3r.zip). Теперь черный экран при включении на обоих процах.
Подскажите, пожалуйста, как быть и что делать?
Задайте данный вопрос на клокерах. Там проходимость больше.
Пока можете попробовать форсировать дуалбиос/бутблок и восстановить оригинальный BIOS.
Доброго времени суток! Подскажите, имеется материнка GA-965P-DS4. Пойдёт ли на неё Xeon E5450
на 1333 шине могут бытьп роблемы, а так, в общем мать подходит
А какого рода проблемы.
Да просто не будет работать.
Добрый день.Есть мать Gigabyte-GA-G33M-S2,на форуме о ней мало инфы ,а я планирую поставить на неё Intel xeon E5440 2.83 ГГц / 12 м / 1333 мГц / 80 Вт.Подскажите получиться или не стоит,или может что то другое подойдёт.Я в этом новичок.
http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/3/#gigabyte
спасибо
День добрый! У меня мать Gigabyte GA-P35C-S3, поставил на неё проц Xeon Е5450. Пробовал ставить биос и с Вашего сайта и с китайского, но всё равно система проц определяет некорректно. А когда перезагружаю комп после увеличения частоты в биосе, комп сам спустя несколько секунд перезагружается, и настройки частоты выставляет на автомат.
В чем может быть проблема?
Bios точно прошился? Проверьте зашив более раннюю (чем мод) версию оригинала, удостоверьтесь что у Вас именно «F сколько-то там» как в более ранней версии, и потом зашейте мод из папки 771 или 771SLIC.
У Вас процессор не инженерный семпл? на крышке Интел конфиденшонал не написано?
а почему удален биос для Gigabyte GA-EP43-S3L (F9c)?
Видимо, он кому-то закирпичил плату. Берите у Гениуса.
День добрый!
Есть желание на GA
запустить X5450. Так как 965 плохо работает на 1333 — можно ли в БИОСе стразу установить 1066 для этого проца?
Равно как и для остальных 1333 ? Т.е. при включении чтобы мать запускала его на 1066 МГц или это невозможно биосом сделать?
прим. учитывая его основную частоту потеря небольшая 🙂
извините уточню : Gigabyte GA-965P-S3 rev 3.3
А есть в списке биоса Gigabyte GA-965P-S3 — Xeon L5408?
Или бестолку эту модель пробовать на 965?
Да есть. Но это достаточно капризный процессор.
Лучше проц замоддить.
http://www.overclockers.com/intel-lga775-pad-modding/
Если повезет, хватит пары капель лака для ногтей на нужные контактные плозадки процессора.
Спасибо!
Нужен БИОС для GA-EP43-S3L чтоб установить X5450. В списке плата вычеркнута.
Значит мой биос у кого-то что-то закирпичил. берите у гениуса.
Сайт нашёл, не могу там найти, разобраться. Может кто понимает.. скиньте ссылку… в заранее спасибо.
https://mega.nz/#!68RnEBbJ!tSF0um5pZnvoCOadFXANWBq1g0wtUKX23EZb6XcIHuE
Спасибо!
Может попробуете сделать биос я попробую….??? Просто у вас на сайте всё понимаю, а там нет….
Подскажите, у гениуса это где?, можно ссылку на сайт? Немогу найти…
Сайт нашел у вас в начале репоста есть..)) Но там все на английском и китайском, немогу разобраться. Можете пожалуйста носом ткнуть GA-EP43-S3L для Х5450
Добрый день! У меня Системная плата Gigabyte GA-EG41MFT-US2H на процессоре Xeon E5440. Мод биос скачивал и устанавливал с китайского сайта http://genius239239.myweb.hinet.net/771/ под мою материнку по модели. Вот только проблема у меня: Верификацию при загрузке проходит с 3-5 раза-когда как,когда сразу загрузится система,когда с 5й попытки. Система Windows 8.1. Есть ли у вас другая версия мод биоса под мою материнку Gigabyte GA-EG41MFT-US2H ? Просто не очень удобно при загрузки системы принудительно по 3-5 раз перезагружать компьютер,пока не загрузится система.
А можно подробнее о том что есть верификация? Быть может едло в частоте шины проца и частоте памяти?
Готово
verification………. Вот так я вижу верификацию при загрузке системы на чёрном экране. Именно в этом положении всё зависает,если не моргает лампочка на системнике загрузки процессора. Это данные аиды 64: Тип шины Dual DDR3 SDRAM. Реальная частота 533 МГц (DDR). Эффективная частота 1067 МГц. Тип ЦП QuadCore Intel Xeon E5440, 2833 MHz (8.5 x 333). Свойства шины FSB : Реальная частота 333 МГц (QDR). Эффективная частота 1333 МГц. Intel® Xeon® Processor E5440 (12M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB). Если у вас другая версия мод биоса под мою материнку Gigabyte GA-EG41MFT-US2H ? Чтобы я попробовал прошить другую версию модбиоса и сравнить результат. Если есть, скинте мне пожалуйста ссылку на Ваш мод.
Буду ставить GA-P35-DS4 и Х5450. какой биос ставить f12 или f14? Ваш сайт больше доверия внушает. Нестал на 43 чипе брать мать, жаль только PCI-E 2.0)) Спасибо вам idealfix…
Rev 2.0 матери, если что…
В общем не очень принципиально, хотя я ченджлогов конечно не читал 🙂 А что до доверия, статистика о «кирпичах» после меня есть и она не нулевая. Там где закирпичивший плату отмечается, я вычеркиваю плату, но сколько таких кто не отметился…
Добрый день ! Нужна ваша помощь , у меня мат плата ga-x38-dq6 , процессор x3363 . Прошу вас написать или модифицировать биос ! Процессор работает некорректно, а именно виндос загружает только x32 разрядную архитектуру , при попытки загрузить x64, экран дальше заставки не идёт …. использовал все последние официальные биосы, не помогло.
Мод давно сделан
Дорогой друг ! У меня нет слов …. всё работает ТАК КАК НАДО . Хочу пожелать тебе счастья и успехов , ты очень мне помог ! СПАСИБО.
Здравствуйте, такая проблема: материнка GA-P35-DS3 + Xeon E5430 Rev. E0. Прошивается, система грузится, но только с дефолтными настройками БИОС. Если зайти в БИОС и изменить хотя бы один, даже незначительный пункт, например показ LOGO, система перестает загружаться и в БИОС больше не заходит, пока не сделаешь полный сброс CMOS. Подскажите в чем может быть проблема.
Прошивал БИОС и отсюда, и Genius, и сам добавлял микрокоды к родному БИОСу (F14 версии), результат один и тот же.
Может сама микруха помирает, а может банально память не может запуститься на той частоте/таймингах которые ей из спд ставятся. Попробуйте зайти в BIOS и дать памяти 667 частоту. А ну как взлетит…
Когда возвращаю E8400, таких проблем не возникает, память запускается на 800 МГц, да и до апгрейда все работало же нормально, но за идею спасибо, попробую. У меня по дефолту и стоит 800 МГц, если в БИОС не заходить то все пускается на 800 МГц с Xeonom
Может я непонятно изъясняюсь, попытаюсь пояснить. После того, как я захожу в БИОС с Xeon и выхожу с сохранением у меня компьютер запускается, Windows даже начинает грузится, но вылетает с ошибкой в синий экран, я могу зайти в Q-Flash, вызвать Boot Menu, прошить БИОС, загружаюсь даже в DOS, но в меню БИОС не пускает.
Проблема решилась, ура!!! Скачал у товарищей немцев http://www.jzelectronic.de/jz2/index.php биос версии 15d, добавил с помощью CBROM_198 микрокоды только для LGA 771 и только CPUID 1067A в режиме /cpucode (раньше добавлял в режиме /nc_cpucode) и все получилось 🙂 !!! В биос пускает, windows загружается нормально, после сохранения настроек биос. Так что непонятно, то ли версия новая биос помогла, то ли режим добавления микрокодов. Дальше экпериментировать уже не хочется, буду тестить на стабильность 🙂
Здраствуйте! У меня мать GA-G33M-S2L rev 2, ваш мод подойдёт? Проц е5405.
Пардонте мать GA-G31M-S2L рев 2
Да
Спасибо.
Здраствуйте! У меня мать G31M-ES2C rev 1.1 версия биоса F8, Проц xeon 5450 подойдет ли этот проц?
Без разгона и с мод-биосом да.
Доброго времени суток. Будет ли работать материнка gigabyte p35-s3g (rev. 1.0) с процессором Intel® Xeon® Processor X5460 (12M Cache, 3.16 GHz, 1333 MHz FSB) и нужна ли модификация BIOS (версия BIOS F5 c офсайта Gigabyte)? Заранее спасибо.
В общем случае нужна. Даже если гигабайт оставил все микрокоды от 2008-ого года (как они это делают обычно), вин10 может не встать, там коды от 10-ого года нужны.
GA-EP45C-DS3 bios f6 нет vt-x и se4 где взять мод
x5450
У гениуса есть
У какого гениуса то ? Как его найти то ?
FAQ, вопрос 2.
И ? Ввёл в поиске на Вашем сайте «FAQ, вопрос 2» и вышел на эту же надпись которую Вы написали другому человеку. А откуда скачивать мод биоса на МП Gigabyte EP45C-DS3 так и не понял. ( Уж не сочтите за занудство но разжуйте по подробней пожалуйста.
Не сочтите за труд прочитать FAQ. Вот просто представье на секунду что Вы умеете читать. А писать не умеете. Представили? Нет? Ладно, представьте что Вас забанили сказав что Вы нарушили правила и ответ на Ваш вопрос есть в FAQ. Так лучше представилось? А теперь прочитайте FAQ!
E5450 отлично заработал на Gigabyte GA-P35-DS3 , никаких проблем. Прошивал биосом со slic.
С Windows 10 тоже никаких проблем не возникло. Установил W7 Pro (активировал по приложенной инструкции), обновил до W10 — винда активирована. После этого форматнул диск и установил начисто свежевышедшую W10 threshold 2 (никаких ключей не вводил) — винда активирована.
Формально, МС может по ДМИ проверить была ли данная мать в списке устройств для ОЕМ активации и грохнуть активацию, но, пока они этого не делают…
Здравствуйте!Если можно сделайте БИОС для ga-ep43t-ud3l под процессор E5472….
у гениуса нет?
ver. 1.0
Там есть ga-ep43t-ud3 для процессора E5440
1. https://mega.nz/#!O15AlaTA!vLRjq7v2pLJDM2fo8j-vwW45Owd705owczEfhNXPS2s а это что?
2. А как Вы определили что только для E5440?:)
Это походу универсальный патч?Я здесь читал Вас просили сделать патч и указывали процессор и материнскую плату…поэтому я подумал что мат. плату нужно точить под определенный процессор.
На сайте у гениуса возле патча на материнку есть ссылка на фото по которой видно что там установлен проц. 5450…
Если в скобках указано что поддерживаются только 45/65нм процессоры. то это значит что поддерживаются все процессоры поколения core/xeon 45 и 65нм. Если ничего не указано — значит к оригинальному набору микрокодов добавлены ТОЛЬКо микрокоды на 45нм xeon 4core. В начале я модифицировал так, потом стал удалять всё старое (пентиум4/пентиумД) и добавлять только новое.
Добрый вечер, давно ставил вашу прошивку для Gigabyte GA-EP41-UD3L и проца E5450, сегодня докупил еще 4 гига по две планки, но не стартует с ними, виснет комп. Планки проверял. Возможно ли подправить биос чтобы комп запускался и работал с полностью 8 гигами.
Про такие модификации ничего сказать не могу, но в описании к матери указано всего 8гб, быть может она двухранковые модули вовсе не умеют, т.е. 4 модуля по 2 гб — её предел.
это специфическая мать, она работает с 4мя односторонними модулями (банки все с одной стороны) или с 2мя двусторонними. Другого не дано
Не знаю насчет 41, но 31 штатно мог 4 банка и 4 ранка. и как результат — 4ГБ максимум, и это при 4 слотах (на P31).
Уважаемый ideafix я приобрел процессор xeon x5570 материнская плата у меня GA-EP43-DS3L до этого процессора у меня стоял E7300. DDR2 стоит 4 слота по 1 гб. PC6400. 450ват блок питания. Я пока ничего не начинал делать потому, что немного побаиваюсь что то испортить. Скажу честно я мало что соображаю, но по инструкции выполнить думаю смогу. С установкой процессора на место проблем не должно возникнуть так как процессор пришел уже полностью заточенный и подогнаный с переходником на 775 сокет. Но далее вопросы с биосом меня пугают немного. Стал вопрос с чего начать. Что делать до а что после. Я незнаю ничего про дискеты какие то с биосом… вообщем мне нужна ваша инструкция для чайников с нормальными словами и с детальным описанием с чего начинать, куда заходить и что нажимать. Я был был бы очень благодарен. И ещё про куллер он стандартный с процессора предыдущего. Спасибо, жду ответа.
X5570 — процессор для LGA1366, с Вашей платой в частности и данным модом в целом он совместим чуть более чем никак.
Какой процессор стоит брать оптимально для моей системы, у меня есть возможность поменять на любой из симейства х….?
X54**. VRM у Вас 4-х фазный, в номинале будет нормально, но никакого разгона выше 400 по шине. В принципе, X5460-X5470 наверное, если только из X серии.
А вы мне описание действий дадите, а то я завтра уже заберу х5460…)
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=501716&start=15940 лучше тут продолжить
Не совсем по теме, столкнулся с проблемой: x5460 на P43T-ES3G, биос F8 со SLIC, win7 установилась, активировалась, все работало. После обновления до win10 — не работает динамическая смена множителя, всегда x6 — 2GHz (вместо 3.16). Может есть идеи, в чем может быть причина и как это лечить?
В исходном посте ссылка на оверклокерс.ру есть на профильную тему — спросите там, там народу больше.
Здравствуйте , я заказал с али процессор x5460 в первый раз он завелся но до конца я его не тестил так как устанавнилвал кулер , и я хотел установить кулер башенный , так вот при установке я нечайно задел сокет и 5 шт поломались естественно я отвёз к мастеру они мне починили , так вот теперь при устаовки х5460 он вроде как бы заводиться но постоянно после 10-20 мин вылетают BSOD’ы как с этим быть? пожалуйста помогите.
P.S : установил ваши моды на мою плату p5Qse2 за это вам огромное спасибо.
P.P.S : на старом Е5300 комп работает стабильно никаких БСОДов и никаких зависаний
Здравствуйте если ли микрокоды для GIGABYTE GA-945P-S3 просто её нет в списке и смогу ли я установить в неё xeone5450? За ранее благодарен!!!
У гениуса тоже нет?
Здравствуйте. Мат плата g41m combo rev 1.4. Прошил Ваш биос, но множитель не сбрасывается, инструкции VT не появляются. Хочется SLIC, можно что-то сделать или придется шить от гениуса?
Что за процессор?
E5450. Пробовал Ваши биос со SLIC и без. Оба не работают. От гениуса все гуд.
Бывает…