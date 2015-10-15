Материнские платы Gigabyte и Socket 771 CPU microcode

Рекомендации — IMHO. * — Эти процессоры имеют исполнение s775, ничего перепиливать/переклеивать не придётся.

X5492, X5482, X5472, X5470, X5460, X5450 series — 85 °C

E5472, E5462, E5450/40/30/20/10/05 series — 85 °C

L5408 series — 95 °C

L5430, L5420, L5410 series — 70 °C

Если температура не верно отображается даже в модифицированном BIOS, проблему простыми способами не решить.

